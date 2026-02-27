52 Yaşında 40 Kilo Verdi: Sadece Bu 7 Şeye Dikkat Etti!

Ancak Think Tank ve White Buffalo Film Studios’un CEO’su Trish Cheatham, yaşam tarzında yaptığı köklü değişikliklerle 52 yaşında yaklaşık 40 kilo vererek bu algıyı tersine çevirdi. Sosyal medya hesabında paylaştığı dönüşüm sürecinde, “doğal yollarla” elde ettiği sonuçların arkasındaki yedi temel alışkanlığı tek tek anlattı.

Cheatham, özellikle 50’li yaşlarda birçok insanın sağlık sorunlarını “yaşlanmanın kaçınılmaz sonucu” olarak gördüğünü belirtiyor. Oysa ona göre doğru beslenme, düzenli egzersiz ve bilinçli yaşam tercihleriyle tabloyu tersine çevirmek mümkün.