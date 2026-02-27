onedio
52 Yaşında 40 Kilo Verdi: Sadece Bu 7 Şeye Dikkat Etti!

52 Yaşında 40 Kilo Verdi: Sadece Bu 7 Şeye Dikkat Etti!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
27.02.2026 - 12:01

50’li yaşlarda kilo vermenin zorlaştığına dair yaygın bir kanı var. Ancak 52 yaşındaki bir iş insanının yaşam tarzında yaptığı köklü değişiklikler, bu düşüncenin mutlak olmadığını gösteriyor. Yaklaşık 40 kilo veren Cheatham, sürecin arkasındaki alışkanlıkları paylaşarak sürdürülebilir bir dönüşümün mümkün olduğunu dile getiriyor.

İşte detaylar...

Kaynak: https://bodynetwork.com/ceo-lost-90-p...
Birçok kişi 50'li yaşlara yaklaşırken kilo vermenin zorlaştığını düşünüyor.

Birçok kişi 50’li yaşlara yaklaşırken kilo vermenin zorlaştığını düşünüyor.

Ancak Think Tank ve White Buffalo Film Studios’un CEO’su Trish Cheatham, yaşam tarzında yaptığı köklü değişikliklerle 52 yaşında yaklaşık 40 kilo vererek bu algıyı tersine çevirdi. Sosyal medya hesabında paylaştığı dönüşüm sürecinde, “doğal yollarla” elde ettiği sonuçların arkasındaki yedi temel alışkanlığı tek tek anlattı.

Cheatham, özellikle 50’li yaşlarda birçok insanın sağlık sorunlarını “yaşlanmanın kaçınılmaz sonucu” olarak gördüğünü belirtiyor. Oysa ona göre doğru beslenme, düzenli egzersiz ve bilinçli yaşam tercihleriyle tabloyu tersine çevirmek mümkün.

Cheatham'ın paylaştığı yedi temel alışkanlık şöyle:

Cheatham’ın paylaştığı yedi temel alışkanlık şöyle:

1. Uzman Kontrolü ve Detaylı Tahlil

İlk adım olarak fonksiyonel tıp yaklaşımını benimseyen bir doktora başvurmayı öneriyor. Kan değerleri, hormon dengesi, bağırsak sağlığı ve genel metabolik durumun analiz edilmesi gerektiğini vurguluyor. “Ölçmeden yönetemezsiniz” yaklaşımını benimsiyor.

2. İşlenmiş Gıdaları Hayattan Çıkarmak

Beslenme düzeninde radikal değişikliğe giderek işlenmiş ve paketli ürünleri tamamen bıraktığını söylüyor. Fast food tüketimini sonlandırmak ve dışarıda yeme alışkanlığını azaltmak, sürecin temel taşlarından biri olmuş.

3. Alkolü Bırakmak

Alkol tüketimini tamamen keserek hem kalori alımını düşürdüğünü hem de uyku kalitesini artırdığını belirtiyor. Yerine bol su tüketimini koyduğunu ifade ediyor.

4. Her Gün Hareket Etmek

“Her gün. İstisnasız.” diyerek günlük hareketin altını çiziyor. Adım sayısını artırmak ve aktif bir yaşam sürmek, kilo kontrolünde önemli rol oynamış. Araştırmalar da düzenli yürüyüşün kilo yönetimi ve kardiyovasküler sağlık üzerinde olumlu etkileri olduğunu gösteriyor.

5. Ağırlık Antrenmanı

Sadece kardiyo değil, kuvvet antrenmanının da kritik olduğunu vurguluyor. Artan yaşla birlikte kas kütlesini korumanın metabolizma açısından belirleyici olduğunu ifade ediyor. Uzman kurumlar da direnç antrenmanının yağ oranını azaltırken yağsız kas kütlesini artırdığını belirtiyor.

6. Uyku Disiplini

Günde 7–8 saat kaliteli uyku hedeflediğini söylüyor. Yeterli uykunun hormon dengesi, kan şekeri kontrolü ve iştah regülasyonu üzerinde doğrudan etkisi bulunuyor.

7. Stresi Azaltmak

Son adım belki de en zor olanı: stres yönetimi. Kronik stresin kilo artışı ve inflamasyonla ilişkili olduğunu belirterek bilinçli bir yaşam temposu oluşturmanın önemine dikkat çekiyor.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
