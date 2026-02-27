Edis Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Edis Neden Gözaltına Alındı?

Peki Edis kimdir? Edis, neleri ve kaç yaşında? Asıl adı Edis Görgülü olan ünlü sanatçı, 28 Kasım 1990 tarihinde İngiltere’nin başkenti Londra’da dünyaya geldi. 2026 yılı itibarıyla 35 yaşında olan şarkıcı, aslen İzmirli bir ailenin çocuğudur. Çocukluk yıllarını İzmir’de geçiren ve müzik eğitimine burada başlayan Edis, üniversite eğitimi için İstanbul’a geldikten sonra hem oyunculuk hem de müzik dünyasında kendine yer buldu.

Peki Edis'in kariyeri nasıl başladı? Kariyerinin ilk yıllarında 'Dinle Sevgili' gibi dizilerde boy gösteren sanatçı, asıl büyük çıkışını 2014 yılında yayınladığı 'Benim Ol' isimli şarkısıyla gerçekleştirdi. 'Çok Çok', 'Martılar' ve 'Arıyorum' gibi rekor kıran hit parçalarıyla Türk pop müziğinin zirvesine yerleşen Edis, modern dans performansları ve yenilikçi tarzıyla genç neslin idolü haline geldi. Bugüne kadar çok sayıda ödülün sahibi olan sanatçı, Türkiye'nin en çok kazanan ve dijital platformlarda en çok dinlenen erkek vokallerinden biri olarak kabul ediliyor.