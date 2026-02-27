onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Biyografi
Edis Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Edis Neden Gözaltına Alındı?

Edis Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Edis Neden Gözaltına Alındı?

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
27.02.2026 - 12:14

Pop müziğin en popüler isimlerinden biri olan Edis Görgülü hakkında çıkan yakalama kararı ve sonrasındaki gözaltı iddiaları, sosyal medyanın ve haber sitelerinin bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Kullanıcılar da doğal olarak 'Edis gözaltına mı alındı?' diye merak etmeye başladı. Sorunun yanıtı ve olayın perde arkası netleşmeye başladı. İşte İstanbul Havalimanı’nda yaşanan sıcak saatlerin detayları ve ünlü şarkıcının kimliğine dair merak edilen tüm bilgiler.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Edis Gözaltına mı Alındı?

Edis Gözaltına mı Alındı?

Resmi kaynaklardan yansıyan son dakika bilgilerine göre, şarkıcı Edis Görgülü 27 Şubat 2026 tarihinde yurt dışı seyahatinden dönerken İstanbul Havalimanı’nda polis ekipleri tarafından durduruldu. Pasaport kontrolü sırasında hakkında yakalama kararı olduğu tespit edilen ünlü sanatçı, emniyet güçleri eşliğinde havalimanı karakoluna götürülerek gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne sevk edilen Edis'in sağlık kontrolü için hastaneye götürüldüğü anlar objektiflere yansıdı.

Edis'e Neden Yakalama Kararı Çıkarıldı?

Edis'e Neden Yakalama Kararı Çıkarıldı?

Kamuoyunda büyük yankı uyandıran bu kararın gerekçesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı bir uyuşturucu soruşturmasına dayanıyor. 'Yasaklı madde kullanımı ve temini' iddiaları çerçevesinde başlatılan operasyonda adı geçen isimler arasında yer alan Edis'in soruşturma kapsamında ifadesine başvurulması için bir süredir arandığı ortaya çıktı. Şarkıcının avukatları aracılığıyla daha önce yaptığı açıklamalarda iddiaları reddettiği bilinse de, yakalama kararının ardından sürecin nasıl ilerleyeceği ve mahkeme heyetinin vereceği karar merakla bekleniyor.

Haberin detaylarına buradan ulaşabilirsiniz 👇

Edis Kimdir, Kaç Yaşında ve Nereli?

Edis Kimdir, Kaç Yaşında ve Nereli?

Peki Edis kimdir? Edis, neleri ve kaç yaşında? Asıl adı Edis Görgülü olan ünlü sanatçı, 28 Kasım 1990 tarihinde İngiltere’nin başkenti Londra’da dünyaya geldi. 2026 yılı itibarıyla 35 yaşında olan şarkıcı, aslen İzmirli bir ailenin çocuğudur. Çocukluk yıllarını İzmir’de geçiren ve müzik eğitimine burada başlayan Edis, üniversite eğitimi için İstanbul’a geldikten sonra hem oyunculuk hem de müzik dünyasında kendine yer buldu.

Peki Edis'in kariyeri nasıl başladı? Kariyerinin ilk yıllarında 'Dinle Sevgili' gibi dizilerde boy gösteren sanatçı, asıl büyük çıkışını 2014 yılında yayınladığı 'Benim Ol' isimli şarkısıyla gerçekleştirdi. 'Çok Çok', 'Martılar' ve 'Arıyorum' gibi rekor kıran hit parçalarıyla Türk pop müziğinin zirvesine yerleşen Edis, modern dans performansları ve yenilikçi tarzıyla genç neslin idolü haline geldi. Bugüne kadar çok sayıda ödülün sahibi olan sanatçı, Türkiye'nin en çok kazanan ve dijital platformlarda en çok dinlenen erkek vokallerinden biri olarak kabul ediliyor.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın