Türkiye'de Yaşamak İçin En Kötü Şehirler Açıklandı

Forbes'un değerlendirmesin göre eğitim, sağlık, ekonomi, ulaşım, yatırım potansiyeli, yenilikçilik, hizmet erişimi gibi 94 farklı kritere dayanarak bir yaşanabilirlik endeksi yayınlandı. Bu kriterlere göre 81 ilden 'yaşamak için en kötü' iller açıklandı. İstanbul, Ankara ve İzmir'in tepede yer aldığı çalışmaya göre yaşamak için en kötü 10 il de belli oldu.