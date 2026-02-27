Türkiye'de Yaşamak İçin En Kötü Şehirler Açıklandı
Forbes'un değerlendirmesin göre eğitim, sağlık, ekonomi, ulaşım, yatırım potansiyeli, yenilikçilik, hizmet erişimi gibi 94 farklı kritere dayanarak bir yaşanabilirlik endeksi yayınlandı. Bu kriterlere göre 81 ilden 'yaşamak için en kötü' iller açıklandı. İstanbul, Ankara ve İzmir'in tepede yer aldığı çalışmaya göre yaşamak için en kötü 10 il de belli oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Listeye göre yaşanacak en kötü il Muş.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çalışmada dikkate alınan kriterler şöyle;
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Gerçekten Anadolu’nun bir çok ilinde tek var olan bir ana cadde genelde de ismi Cumhuriyet caddesi. Kültürel etkinlik yok müze yok gidip gezilecek eğlenilece... Devamını Gör
Aslında bu içerikle ilgili sıkıntılar çok büyük. Araştırma, Editörün söylediği gibi Forbes'a değil, Forbes Türkiye'ye ait ancak o da her yıl "Yaşanacak En Kö... Devamını Gör
bence 81 il de listede olmalı 🤣
Kaç yaşındasınız -Muş
Nerde yaşamak isterdiniz -49