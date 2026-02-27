onedio
Haberler
Yaşam
Türkiye'de Yaşamak İçin En Kötü Şehirler Açıklandı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
27.02.2026 - 11:58

Forbes'un değerlendirmesin göre eğitim, sağlık, ekonomi, ulaşım, yatırım potansiyeli, yenilikçilik, hizmet erişimi gibi 94 farklı kritere dayanarak bir yaşanabilirlik endeksi yayınlandı. Bu kriterlere göre 81 ilden 'yaşamak için en kötü' iller açıklandı. İstanbul, Ankara ve İzmir'in tepede yer aldığı çalışmaya göre yaşamak için en kötü 10 il de belli oldu.

Listeye göre yaşanacak en kötü il Muş.

10 - Van

Genel Endeks Puanı: 35,51

9 - Yozgat

Genel Endeks Puanı: 34,28

8 - Ardahan

Genel Endeks Puanı: 33,96

7 - Iğdır

Genel Endeks Puanı: 33,86

6 - Ağrı

Genel Endeks Puanı: 32,44

5 - Bitlis

Genel Endeks Puanı: 31,85

4 - Siirt

Genel Endeks Puanı: 31,57

3 - Hakkari

Genel Endeks Puanı: 30,94

2 - Şırnak

Genel Endeks Puanı: 30,45

1 - Muş

Genel Endeks Puanı: 29,71

Çalışmada dikkate alınan kriterler şöyle;

Üniversite mezun oranı / yükseköğretim erişimi

Sağlık hizmetlerine erişim (hastane yatağı, doktor sayısı vb.)

Yaşam beklentisi ve sağlık göstergeleri

Kültürel etkinlikler, sosyal imkanlar, yeşil alanlar

Güvenlik ve suç oranları

Nüfus yapısı, genç nüfus oranı

Gelir dağılımı ve yoksulluk seviyesi

Start-up ekosistemi ve teknoloji şirketleri

Üniversite-sanayi iş birliği

İnovasyon endeksleri

Yaratıcı endüstriler (tasarım, medya vb.)

Şehrin ulusal/uluslararası marka algısı

Sanayi ve hizmet sektörü hacmi

İhracat / ithalat rakamları

Organize sanayi bölgeleri sayısı ve kapasitesi

İstihdam oranı ve işsizlik seviyesi

Yatırım çekme potansiyeli

Tarım ve hayvancılık üretimi (bazı iller için)

Toplu taşıma kalitesi ve yaygınlığı

İnternet hızı ve dijital altyapı

Lojistik merkezleri ve liman erişimi (kıyı illeri için)

Şehir içi ulaşım kolaylığı

Coğrafi konum avantajı (merkezilik)

İlginizi çekebilir;

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
houseof

Gerçekten Anadolu’nun bir çok ilinde tek var olan bir ana cadde genelde de ismi Cumhuriyet caddesi. Kültürel etkinlik yok müze yok gidip gezilecek eğlenilece... Devamını Gör

Lidya Pera

Aslında bu içerikle ilgili sıkıntılar çok büyük. Araştırma, Editörün söylediği gibi Forbes'a değil, Forbes Türkiye'ye ait ancak o da her yıl "Yaşanacak En Kö... Devamını Gör

Hakan Kutlay Kutlu

bence 81 il de listede olmalı 🤣

Heysem Demirci

Kaç yaşındasınız -Muş

Heysem Demirci

Nerde yaşamak isterdiniz -49