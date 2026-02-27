Block’un CEO’su Jack Dorsey, Yapay Zeka Nedeniyle 4 Bin Çalışanı İşten Çıkaracaklarını Açıkladı
Block’un CEO’su ve Twitter’ın kurucularından Jack Dorsey, şirketin organizasyon yapısında kapsamlı bir değişime gidileceğini ve yaklaşık 4.000 çalışanın işine son verileceğini açıkladı. Kararın arkasında, yapay zekâ destekli yeni çalışma modelinin daha küçük ve yatay ekiplerle daha yüksek verimlilik sağlaması yer alıyor. Dorsey, bu dönüşümün şirketin uzun vadeli stratejisi doğrultusunda planlandığını vurguladı.
Block, organizasyon yapısında köklü bir değişikliğe giderek yaklaşık 4.000 çalışanın işine son verdi.
Dorsey’e göre şirket içinde geliştirilen ve kullanılan “akıllı” araçlar, daha küçük ve yatay ekiplerle birleştiğinde, geleneksel kurumsal yapıyı kökten dönüştüren yeni bir modeli mümkün kılıyor.
