Block'un CEO'su Jack Dorsey, Yapay Zeka Nedeniyle 4 Bin Çalışanı İşten Çıkaracaklarını Açıkladı

Block’un CEO’su Jack Dorsey, Yapay Zeka Nedeniyle 4 Bin Çalışanı İşten Çıkaracaklarını Açıkladı

Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
27.02.2026 - 09:52

Block’un CEO’su ve Twitter’ın kurucularından Jack Dorsey, şirketin organizasyon yapısında kapsamlı bir değişime gidileceğini ve yaklaşık 4.000 çalışanın işine son verileceğini açıkladı. Kararın arkasında, yapay zekâ destekli yeni çalışma modelinin daha küçük ve yatay ekiplerle daha yüksek verimlilik sağlaması yer alıyor. Dorsey, bu dönüşümün şirketin uzun vadeli stratejisi doğrultusunda planlandığını vurguladı.

Kaynak: https://www.reuters.com/business/bloc...
Block, organizasyon yapısında köklü bir değişikliğe giderek yaklaşık 4.000 çalışanın işine son verdi.

Block, organizasyon yapısında köklü bir değişikliğe giderek yaklaşık 4.000 çalışanın işine son verdi.

Şirketin 10 bini aşan çalışan sayısı bu kararla birlikte 6.000’in altına düşerken, kararın arkasındaki temel gerekçe olarak yapay zeka destekli yeni çalışma modeli gösterildi.

Şirketin kurucusu ve Twitter'ın kurucularından Jack Dorsey, çalışanlara yaptığı bilgilendirmede bu adımın finansal bir krizden kaynaklanmadığını özellikle vurguladı. Block’un brüt kârının artmaya devam ettiğini, müşteri tabanının genişlediğini ve karlılığın güçlendiğini belirten Dorsey, asıl değişimin üretim ve organizasyon anlayışında yaşandığını ifade etti.

İşten çıkarma haberinin ardından Block’un hisseleri yatırımcıların olumlu tepkisiyle %20–25 civarında yükseldi, piyasa bu dönüşümü verimlilik artışı olarak yorumladı.

Dorsey'e göre şirket içinde geliştirilen ve kullanılan "akıllı" araçlar, daha küçük ve yatay ekiplerle birleştiğinde, geleneksel kurumsal yapıyı kökten dönüştüren yeni bir modeli mümkün kılıyor.

Dorsey’e göre şirket içinde geliştirilen ve kullanılan “akıllı” araçlar, daha küçük ve yatay ekiplerle birleştiğinde, geleneksel kurumsal yapıyı kökten dönüştüren yeni bir modeli mümkün kılıyor.

Bu model daha az hiyerarşi, daha hızlı karar alma süreçleri ve yüksek verimlilik üzerine kurulu. Şirket yönetimi, yapay zeka entegrasyonunun iş süreçlerini sadeleştirdiğini ve insan kaynağı ihtiyacını belirgin biçimde azalttığını savunuyor.

İşten çıkarılan çalışanlar için kapsamlı bir destek paketi de açıklandı. Buna göre 20 haftalık maaş ödemesi, her kıdem yılı için ek bir haftalık ücret, Mayıs sonuna kadar hak edilmiş hisse senetlerinin korunması, 6 aylık sağlık sigortası ve geçiş süreci için 5.000 dolarlık finansal destek sağlanacak. ABD dışındaki çalışanlar için ise desteklerin yerel mevzuata uygun şekilde uygulanacağı bildirildi.

Dorsey, sürecin kademeli ve belirsiz kesintiler yerine hızlı ve net bir şekilde yürütülmesinin tercih edildiğini belirtti. Ona göre tekrarlayan küçük ölçekli işten çıkarmalar çalışan motivasyonu ve kurumsal odak üzerinde daha yıpratıcı bir etki yaratıyor. Daha kompakt bir şirket yapısının piyasa dalgalanmalarına anlık tepkiler vermek yerine uzun vadeli ve stratejik büyümeye imkan tanıyacağı görüşünde.

Sosyal medya kullanıcıları neler diyor?

Sosyal medya kullanıcıları neler diyor?
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

'Jack Dorsey tek bir tweet ile 4000 kişiyi işten çıkardı.

Yapay zekanın işlerimizi elimizden alması artık şaka değil.'

twitter.com

Bazı şirketler daha az iş gücüyle de en verimli şekilde çalışabileceklerini fark edecek ve bu yönde bir adım atacaklardır.

Umarım işini kaybedenler iyi bir iş bulurlar.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
