Block’un CEO’su Jack Dorsey, Yapay Zeka Nedeniyle 4 Bin Çalışanı İşten Çıkaracaklarını Açıkladı

Bu model daha az hiyerarşi, daha hızlı karar alma süreçleri ve yüksek verimlilik üzerine kurulu. Şirket yönetimi, yapay zeka entegrasyonunun iş süreçlerini sadeleştirdiğini ve insan kaynağı ihtiyacını belirgin biçimde azalttığını savunuyor.

İşten çıkarılan çalışanlar için kapsamlı bir destek paketi de açıklandı. Buna göre 20 haftalık maaş ödemesi, her kıdem yılı için ek bir haftalık ücret, Mayıs sonuna kadar hak edilmiş hisse senetlerinin korunması, 6 aylık sağlık sigortası ve geçiş süreci için 5.000 dolarlık finansal destek sağlanacak. ABD dışındaki çalışanlar için ise desteklerin yerel mevzuata uygun şekilde uygulanacağı bildirildi.

Dorsey, sürecin kademeli ve belirsiz kesintiler yerine hızlı ve net bir şekilde yürütülmesinin tercih edildiğini belirtti. Ona göre tekrarlayan küçük ölçekli işten çıkarmalar çalışan motivasyonu ve kurumsal odak üzerinde daha yıpratıcı bir etki yaratıyor. Daha kompakt bir şirket yapısının piyasa dalgalanmalarına anlık tepkiler vermek yerine uzun vadeli ve stratejik büyümeye imkan tanıyacağı görüşünde.