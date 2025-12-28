onedio
Oktay Kaynarca "Linçlemeyin Sakın" Diyerek Uyardı: Milyoner'de Yarışmacı İlk Soruda Elenerek Şoke Etti!

Kim Milyoner Olmak İster
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
28.12.2025 - 21:56

28 Aralık Pazar günü yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'a ilk soruda elenen bir yarışmacı damga vurdu. 'A, b, c' diye başlayıp Türk alfabesindeki 29 harfi sırasıyla sayan birinin söyleyeceği son üç harf hangisi olur?' sorusunu bilemeyen yarışmacı, kendi dahil herkesi şoke etti.

Kim Milyoner Olmak İster'de bir yarışmacının elendiği ilk soru yarışmacı ve Oktay Kaynarca olmak üzere herkeste şaşkınlık yarattı.

'A, b, c' diye başlayıp Türk alfabesindeki 29 harfi sırasıyla sayan birinin söyleyeceği son üç harf hangisi olur?' sorusuna düşünmeden cevap veren yarışmacı ilk soruda elendi. Oktay Kaynarca, izleyicilere 'Linçlemeyin sakın' diyerek seslendi.

O anları buradan izleyebilirsiniz:

Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
