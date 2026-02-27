Toprağın Reddettiği İsyan: Gömülmeyen Ölüler

“Gömmeyin bizi! Daha yaşamadık! Daha sevilmedik!
Daha gülmedik! Daha öfkelenmedik! Gömmeyin bizi!”
Sahne birden silindi. Yolcu titreyerek gözlerini açtı. Ama harita değişmişti. 20. yüzyıl sayfası bitmemişti. Kan hâlâ akıyordu. Çünkü o altı ceset, sadece 1936’nın hayali değildi. Onlar her savaşın içindeydi. 21.yüzyıl sayfasına geçti parmakları. Ve aynı sahne, yeni kostümlerle tekrar başladı.
Ukrayna’nın karlı tarlalarında, donmuş cesetler doğruldu. Gazze’nin enkazında, toz içinde kalan çocuklar annelerine seslendi. Sudan’ın kurak ovalarında, açlıktan şiş karınlı bedenler ayağa kalktı. Yemen’de, Suriye’de, Myanmar’da, Sahel’de… her yerde aynı fısıltı yükseldi. Yeni Dean’ler, yeni Webster’ler, yeni Driscoll’ler:
“Ben sadece on dokuz yaşındaydım… Ben sadece bir ekmek istiyordum… Ben sadece çocuğumu büyütmek istiyordum… Gömmeyin bizi!”
İklim felaketleri ise yeni bir katmandı: Denizler yükseldi, adalar battı, milyonlar “toprak” diye yalvardı. Ama kimse kendi toprağını vermedi. Çünkü korku aynıydı: “Eğer senin toprağın benden büyük olursa, ben yok olurum.” Oysa evrenin en büyük yalanı buydu. Toprak kimseye ait değildi. Toprak, sadece büyük bir mezardı.
Yolcu ayağa kalktı. Haritayı yere serdi. Ve birden bütün ölüler etrafını sardı. Yüzlerce, binlerce, milyonlarca. 20. yüzyıldan, 21. yüzyıldan. Hepsi aynı anda konuştu:
“Neden savaşır insan? Çünkü genetiğimizde hâlâ mağara var. Çünkü korkuyoruz. Çünkü ‘benim’ dediğimiz şey aslında ‘korkum’dur. Ama biz öldük ve anladık: Hiçbir şey kimseye ait değil. Ne toprak ne bayrak, ne zafer.”
Dean öne çıktı, gözleri yolcunun gözlerine kilitlendi:
“Gömmeyin bizi. Konuşturun bizi. Konuştukça belki… Savaş biter.”
Generallerin sesi hâlâ duyuluyordu uzaktan, panik içinde:
“Kimse bilmesin… Sessiz olun… Ölüleri gömün!”
Ama yolcu artık duymuyordu onları. Haritanın en altına, titreyen parmaklarıyla yazdı:
“Ölüleri gömmeyin. Onlar konuşsun. Konuştukça, insan belki ilk kez kendi genetiğini değiştirebilir.”
Rüzgâr esti. Kara ağaç sallandı. Ve ilk kez, dallarından bir yaprak değil, bir çiçek açtı. Kırmızı değil. Beyaz. Kanla yıkanmış, ama hâlâ beyaz.
Yolcu yürüdü. Sırtında harita yoktu artık. Çünkü harita, artık içindeydi.
Ve vadide, dünyanın dört bir yanından yükselen bir uğultu vardı:
“Durdurun savaşı… Daha yaşamadık… Gömmeyin bizi…”
Bu uğultu, ne zaman bitecekti?
Belki de ilk kez bir generalin, bir askerin, bir annenin, bir çocuğun “Durdurun” dediği gün.
O güne kadar, ölüler ayakta kalacaktı.
Ve yaşayanlar, ilk kez, onları dinleyecekti.
Not: Irwin Shaw’ın (1913-1984), 1936’da kaleme aldığı efsanevi savaş karşıtı oyunu “Ölüleri Gömün” – Türkçe’ye usta çevirmen Coşkun Büktel tarafından aktarılmıştır.