Toprağın Reddettiği İsyan: Gömülmeyen Ölüler

Ama cesetler kıpırdamadı.

İlk doğrulanı, yirmi yaşında bir çocuktu. Adı Dean’di. Gözleri hâlâ açıktı, ama bakışlarında bütün bir ömür eksikliği vardı. Annesine seslendi, sesi vadide yankılandı, ta 21. yüzyıla kadar uzandı:

“Sadece yirmi yaşındaydım anne… Hiçbir şey yapmamıştım. Hiçbir şey görmemiştim. Bir kızla bile tanışmamıştım. Yirmi yıl boyunca bir adam olmak için prova yaptım. Yürüdüm, koştum, bekledim. Bir konuşma yaptılar, trompet çaldılar, üniforma giydirdiler… ve öldürdüler beni. Senin oğlun hâlâ burada anne. Gömmeyin beni. Daha yaşamadım!”

Yanındaki Webster, elleri yağ içinde, gözleri öfkeyle parladı. Karısına bağırdı:

“On sekiz buçuk dolar haftalığımla yaşadım Martha! Roaches’larla, soğukla, korkuyla… Savaş bana neydi ki? Seni bırakıp gitmeme ne gerek vardı? Şimdi ölüyorum ve ilk kez ayaktayım! Söyle onlara: Yeter! On sekiz buçukluk yoksullar ayağa kalksın! Çocuklarımız ölmesin diye ağladığın geceleri hatırlıyor musun? İşte o yüzden gömülmüyorum!”

Driscoll, en yaşlıları, toprağa yumruğunu vurdu:

“Toprak daha fazla ceset kaldırmıyor! Hasat zamanı geldi. Biz toprağın yeni ürünü değiliz; biz toprağın isyanıyız! Gömmeyin bizi. Daha anlatacaklarım var. Makine başında ölenlere, kürek sallayanlara, karnı şiş bebeklere… Onlara söyleyeceklerim var!”

Kaptan, generallerin karşısında diz çöktü, sesi kırık bir borazan gibiydi:

“Durun savaşı! Tanrı aşkına, durun! Bu adamları gömemezsiniz. Çünkü onlar gömülmek istemiyor!”

Generallerin yüzleri bembeyazdı. Birinci General, ter içinde, fısıldadı:

“Kimse bilmesin… Tanrı aşkına, sessiz olun! Ölülerimizin bile mezara girmeyi reddettiğini kimse duymasın. Bu savaşın en lanetli hali bu! Batı Point’te bunu öğretmediler bize. Eğer halk öğrenirse… eğer dünya öğrenirse ki biz kendi ölülerimizi bile kontrol edemiyoruz… her şey biter!”