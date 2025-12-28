onedio
Televizyon Dünyasıyla İlgili Attıkları Komik Tweetlerle Hafta Boyunca Güldüren Kullanıcılar

Televizyon Dünyasıyla İlgili Attıkları Komik Tweetlerle Hafta Boyunca Güldüren Kullanıcılar

28.12.2025 - 18:00

Ekranda ne izlersek izleyelim, X’teki o efsane yorumu görmeden bölümü bitmiş saymıyoruz. Mizahın dozunun bir an bile düşmediği haftada, ekranın en 'goygoyluk' anlarını bir araya getirdik. En sevilen dizilerden ekranın en absürt anlarına kadar her şeyin goygoy potasında eridiği haftanın en komik tweetlerine göz atmaya hazır mısınız?

1. Akımın en güzeli 😅

2. Hiç kusura bakmasınlar

3. Şimdi yapay zeka düşünsün!

4. Heyecanlanmıştır bence

5. Bizim yapay zeka ve gerçeği ayırabilme yeteneği:

6. Gözümüzde canlandı koskoca mazi 😂

7. Muhteşem karakter ya

8. Ali Cabbar gel de dert gör!

9. Garip Kont size ne etti?

10. Aynısının bir değişiği

11. Çok şükür elhamdülillah

12. Anlatan karışık anlatmıştır öyle düşünme

13. Fidan 1, sen 2 amirim dayı

14. Ve çok şükür mezun olmuş

15. Haftaya görüşmek üzere!

