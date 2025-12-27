onedio
Final Kararı Alan Ben Leman Dizisinin Hayranları Son Bölümle Birlikte X'te Diziye Veda Etti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
27.12.2025 - 23:52

Bu sezon de pek çok dizi düşük reyting sebebiyle birkaç bölümde yayın hayatına son verdi.  Bereketli Topraklar dizisi yalnızca 5 bölüm ekranda kalabilirken, Aynadaki Yabancı ve Aşk ve Gözyaşı 7. bölümde final yaparak ekranlara veda etti. Sezonun en kısa ömürlü işi de 4 bölümde ekran macerasının sonuna gelen Ben Onun Annesiyim oldu.

Başrollerinde Burçin Terzioğlu, Özgür Çevik, Duygu Sarışın, Selin Şekerci gibi isimlerin yer aldığı Ben Leman dizisi, ekranlara iddialı bir giriş yapmıştı. Fakat o da bugün son bölümüyle ekranlara geldi. Elbette dizinin hayranlarından tepkiler gecikmedi

Ben Leman için, geçtiğimiz hafta yayınlanacak final bölümünün reyting sonuçlarına göre final ya da devam kararı verilecekti.

Reytingler yine beklenenin altında kalınca final kararı da verildi. Dizisinin hayranları, başka bir platformda devam etmesi için sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Dizinin başrol oyuncusu Burçin Terzioğlu'nun bir platforma yazdığı yorum ise 'Acaba mı?' dedirtti. 

Dizinin son bölümü ekranlara geldi. Bölümün ardından ise dizinin hayranları soluğu X'te aldı.

Gelen tepkilere birlikte bakalım;

twitter.com

twitter.com

twitter.com
twitter.com

twitter.com

