Final Kararı Alan Ben Leman Dizisinin Hayranları Son Bölümle Birlikte X'te Diziye Veda Etti

Bu sezon de pek çok dizi düşük reyting sebebiyle birkaç bölümde yayın hayatına son verdi. Bereketli Topraklar dizisi yalnızca 5 bölüm ekranda kalabilirken, Aynadaki Yabancı ve Aşk ve Gözyaşı 7. bölümde final yaparak ekranlara veda etti. Sezonun en kısa ömürlü işi de 4 bölümde ekran macerasının sonuna gelen Ben Onun Annesiyim oldu.

Başrollerinde Burçin Terzioğlu, Özgür Çevik, Duygu Sarışın, Selin Şekerci gibi isimlerin yer aldığı Ben Leman dizisi, ekranlara iddialı bir giriş yapmıştı. Fakat o da bugün son bölümüyle ekranlara geldi. Elbette dizinin hayranlarından tepkiler gecikmedi