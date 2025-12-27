onedio
Taşacak Bu Deniz’in Senaristleri “Ballı Neden Ayrıldı” Sorusunu Yanıtsız Bıraktı

Elif Sude Yenidoğan
27.12.2025 - 13:41

Taşacak Bu Deniz TRT 1 ekranlarının favorisi olmaya devam ediyor. Yeni sezonda başlayan dizi kısa sürede geniş bir kitleye sahip oldu. Geçtiğimiz haftalarda ise Ballı karakterine hayat veren Özge Arslan’ın ayrılığıyla gündeme gelmişlerdi. Şimdiyse dizinin senaristlerine neden ayrıldığı soruldu.

Taşacak Bu Deniz’de Ballı karakterine hayat veren Özge Arslan’ın hikayesi aniden sonlandırılmıştı.

Sosyal medya kullanıcıları da bu ani ayrılıkla birlikte diziyi gündeme taşımışlardı. Ballı’nın neden öldürülerek hikayesine son verildiği merak edilmişti. Özge Arslan da ayrılışına dair açıklama yapmıştı. Bir röportajda da diziye dönüp dönmeyeceği konusunda, “Allah yazdıysa bozsun” demişti.

Taşacak Bu Deniz’in senaristleri de geçtiğimiz gün bir söyleşiye katıldı.

Söyleşide katılımcılar “Ballı niye öldü” sorusunu senaristlere yöneltti. Ancak senaristler soru karşısında yanıt vermemeyi tercih etti. Karakterin ani ayrılığı hala merak ediliyor.

