Taşacak Bu Deniz’in Senaristleri “Ballı Neden Ayrıldı” Sorusunu Yanıtsız Bıraktı

Taşacak Bu Deniz TRT 1 ekranlarının favorisi olmaya devam ediyor. Yeni sezonda başlayan dizi kısa sürede geniş bir kitleye sahip oldu. Geçtiğimiz haftalarda ise Ballı karakterine hayat veren Özge Arslan’ın ayrılığıyla gündeme gelmişlerdi. Şimdiyse dizinin senaristlerine neden ayrıldığı soruldu.