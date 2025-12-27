Taşacak Bu Deniz’in Senaristleri “Ballı Neden Ayrıldı” Sorusunu Yanıtsız Bıraktı
Taşacak Bu Deniz TRT 1 ekranlarının favorisi olmaya devam ediyor. Yeni sezonda başlayan dizi kısa sürede geniş bir kitleye sahip oldu. Geçtiğimiz haftalarda ise Ballı karakterine hayat veren Özge Arslan’ın ayrılığıyla gündeme gelmişlerdi. Şimdiyse dizinin senaristlerine neden ayrıldığı soruldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Taşacak Bu Deniz’de Ballı karakterine hayat veren Özge Arslan’ın hikayesi aniden sonlandırılmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Taşacak Bu Deniz’in senaristleri de geçtiğimiz gün bir söyleşiye katıldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın