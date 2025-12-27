Taşacak Bu Deniz’i Mizahına Alet Ederek Güldüren X Kullanıcıları

Taşacak Bu Deniz , TRT 1 ekranlarında başladığı ilk bölümden itibaren izleyicinin ilgisini yakaladı. Sezon boyunca temposunu düşürmeyen dizi, güçlü hikayesiyle reyting yarışında üst sıralardaki yerini koruyor. Yayınlanan her bölümün ardından sosyal medyada hareketlilik artıyor. Özellikle X’te dizinin sahneleri ve karakterleri üzerinden yapılan paylaşımlar dikkat çekiyor. İzleyiciler kimi zaman duygusal, kimi zaman eğlenceli yorumlarla gündemi belirliyor. Sizler için goygoyları derledik. Şimdi gelin, Taşacak Bu Deniz için yapılan paylaşımlara birlikte göz atalım.