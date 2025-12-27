onedio
Taşacak Bu Deniz’i Mizahına Alet Ederek Güldüren X Kullanıcıları

Taşacak Bu Deniz'i Mizahına Alet Ederek Güldüren X Kullanıcıları

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
27.12.2025 - 11:16

Taşacak Bu Deniz, TRT 1 ekranlarında başladığı ilk bölümden itibaren izleyicinin ilgisini yakaladı. Sezon boyunca temposunu düşürmeyen dizi, güçlü hikayesiyle reyting yarışında üst sıralardaki yerini koruyor. Yayınlanan her bölümün ardından sosyal medyada hareketlilik artıyor. Özellikle X’te dizinin sahneleri ve karakterleri üzerinden yapılan paylaşımlar dikkat çekiyor. İzleyiciler kimi zaman duygusal, kimi zaman eğlenceli yorumlarla gündemi belirliyor. Sizler için goygoyları derledik. Şimdi gelin, Taşacak Bu Deniz için yapılan paylaşımlara birlikte göz atalım.

Hazırsanız başlayalım!

👇

👇
twitter.com

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
