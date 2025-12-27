onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Kıskanmak Dizisine Genç Oyuncu Katılıyor: O İsmin Kızı Olacak

Kıskanmak Dizisine Genç Oyuncu Katılıyor: O İsmin Kızı Olacak

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
27.12.2025 - 10:10

NOW’da yayınlanan Kıskanmak dizisinde yeni bir gelişme yaşandı. Dizinin oyuncu kadrosuna bir isim daha katıldı. Geçtiğimiz bölümlerde Bülent İnal dahil olmuştu. Şimdiyse kızı olması için genç bir isimle anlaşıldı. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

NOW’ın popüler dizisi Kıskanmak yeni sezonun sevilen dizilerinden olmayı başardı.

NOW’ın popüler dizisi Kıskanmak yeni sezonun sevilen dizilerinden olmayı başardı.

Özgü Namal, Hafsanur Sancaktutan, Selahattih Paşalı ve Mehmet Günsür’ün başrolü paylaştığı dizide geçtiğimiz haftalarda kadroya Bülent İnal da katılmıştı. Cumhuriyet savcısı olarak hikayeye dahil olmuştu. Şimdiyse kızı geliyor.

Bülent İnal’ın kızı olması için Güz Bozkurt’la anlaşıldı.

Bülent İnal’ın kızı olması için Güz Bozkurt’la anlaşıldı.

Güzel oyuncu “Leyla” karakterine hayat verecek. Nadim Güç’üm yönetmenliğindeki diziye genç oyuncu 16. bölümde dahil olacak. Henüz hikayesinin ne olduğuna dair bir bilgi yok. İzleyip göreceğiz!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın