Kıskanmak Dizisine Genç Oyuncu Katılıyor: O İsmin Kızı Olacak
NOW’da yayınlanan Kıskanmak dizisinde yeni bir gelişme yaşandı. Dizinin oyuncu kadrosuna bir isim daha katıldı. Geçtiğimiz bölümlerde Bülent İnal dahil olmuştu. Şimdiyse kızı olması için genç bir isimle anlaşıldı. Gelin detaylara geçelim!
Kaynak: Birsen Altuntaş
NOW’ın popüler dizisi Kıskanmak yeni sezonun sevilen dizilerinden olmayı başardı.
Bülent İnal’ın kızı olması için Güz Bozkurt’la anlaşıldı.
