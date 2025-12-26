Eylül Tumbar’dan “Doktor Başka Hayatta” Setinden İlk Kare!
NOW’da yayınlanmaya hazırlanan Doktor Başka Hayatta dizisi için set hazırlıkları başladı. İlk önce Doc olarak duyurulan uyarlama dizinin yeni adı Doktor Başka Hayatta olmuş, sosyal medyada da başrol oyuncu kriziyle gündeme gelmişti. Şimdiyse dizinin oyuncularından Eylül Tumbar setten ilk kareyi paylaşmasıyla beğenileri topladı. Gelin detaylara geçelim!
Dizide başrolde yer alacağı duyurulan ilk isim İbrahim Çelikkol olmuştu.
Ana kadroda yer alan bir isim de Eylül Tumbar olmuştu, oyuncu setten ilk pozunu paylaştı. 👇
