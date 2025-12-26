Eylül Tumbar’dan “Doktor Başka Hayatta” Setinden İlk Kare!

İbrahim Çelikkol’a başrolde Sıla Türkoğlu’nun eşlik edeceğinin açıklanmasıyla birlikte diziseverlerin heyecanı yükselmişti. İlk olarak başrol için Alina Boz’un adı geçmiş, kadrodan ayrılması ve yerine Sıla Türkoğlu’nun gelmesi sosyal medyada tartışmaları fitillendirmişti.

Şimdilerde tartışmalar sonlandı ve dizinin set hazırlıkları başladı. Oyuncular çekim için bir araya geliyor.