Eylül Tumbar’dan “Doktor Başka Hayatta” Setinden İlk Kare!

Elif Sude Yenidoğan
26.12.2025 - 14:18

NOW’da yayınlanmaya hazırlanan Doktor Başka Hayatta dizisi için set hazırlıkları başladı. İlk önce Doc olarak duyurulan uyarlama dizinin yeni adı Doktor Başka Hayatta olmuş, sosyal medyada da başrol oyuncu kriziyle gündeme gelmişti. Şimdiyse dizinin oyuncularından Eylül Tumbar setten ilk kareyi paylaşmasıyla beğenileri topladı. Gelin detaylara geçelim!

Dizide başrolde yer alacağı duyurulan ilk isim İbrahim Çelikkol olmuştu.

İbrahim Çelikkol’a başrolde Sıla Türkoğlu’nun eşlik edeceğinin açıklanmasıyla birlikte diziseverlerin heyecanı yükselmişti. İlk olarak başrol için Alina Boz’un adı geçmiş, kadrodan ayrılması ve yerine Sıla Türkoğlu’nun gelmesi sosyal medyada tartışmaları fitillendirmişti. 

Şimdilerde tartışmalar sonlandı ve dizinin set hazırlıkları başladı. Oyuncular çekim için bir araya geliyor.

Ana kadroda yer alan bir isim de Eylül Tumbar olmuştu, oyuncu setten ilk pozunu paylaştı. 👇

Güzel oyuncu ilk olarak “Biz Kimden Kaçıyorduk Anne” dizisiyle ünlenmiş ardından da “Kendi Düşen Ağlamaz” dizisiyle TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkmıştı. Şimdilerde “Doktor Başka Hayatta” ile anlaşan oyuncu kısa bir aranın ardından sete dönüyor.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
