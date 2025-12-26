onedio
Dünden Bugüne: Acun Ilıcalı Survivor Açılışını Yaptığı Araçları Paylaştı

Elif Sude Yenidoğan
26.12.2025 - 13:27

Survivor 2026 için geri sayım başladı. Acun Ilıcalı sosyal medya hesaplarından yarışmacıları bir bir duyurmuştu. Ünlüler ve Gönüllüler takımının netleşmesiyle birlikte yarışmacıların tanıtım videoları da geçtiğimiz günlerde paylaşılmıştı. Şimdiyse Ilıcalı, geçmişten bugüne Survivor’ın açılışını yaptığı araçları paylaştı. Gelin birlikte izleyelim!

İşte dünden bugüne Survivor 👇

1 Ocak Perşembe günü Survivor 2026 ilk bölümüyle yayınlanacak.

Survivor Ünlüler takımında kimler var?

Bayhan, Dilan Çıtak, Keremcem, Mert Nobre, Serhan Onat, Meryem Boz, Murat Arkın, Deniz Çatalbaş, Selen Görgüzel  Seren Ay Çetin.

Survivor Gönüllüler takımında kimler var?

Engincan Tura, Eren Semerci, Erkan Bilben, Onur Alp Çam, Ramazan Sarı, Lina Hourich, Gözde Bozkurt, Nisanur Güler, Başak Cücü.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
