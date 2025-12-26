Dünden Bugüne: Acun Ilıcalı Survivor Açılışını Yaptığı Araçları Paylaştı
Survivor 2026 için geri sayım başladı. Acun Ilıcalı sosyal medya hesaplarından yarışmacıları bir bir duyurmuştu. Ünlüler ve Gönüllüler takımının netleşmesiyle birlikte yarışmacıların tanıtım videoları da geçtiğimiz günlerde paylaşılmıştı. Şimdiyse Ilıcalı, geçmişten bugüne Survivor’ın açılışını yaptığı araçları paylaştı. Gelin birlikte izleyelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte dünden bugüne Survivor 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1 Ocak Perşembe günü Survivor 2026 ilk bölümüyle yayınlanacak.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın