Rüya Gibi’nin Fiko’su Şebnem Bozoklu Puding Sahnesi İçin Sanat Ekibine Teşekkür Etti
Show TV’de başlayan yeni dizi Rüya Gibi, başlamasıyla birlikte kısa sürede kendini izleyiciye sevdirmeyi başardı. Seda Bakan, Ahsen Eroğlu, Uğur Güneş ve Şebnem Bozoklu gibi ünlü isimlerin kadrosunda yer aldığı dizi, hem eğlenceli hem de aksiyon dolu sahneleriyle her hafta nabızları yükseltmeyi başarıyor. Şimdiyse dizinin oyuncusu Şebnem Bozoklu, puding sahnesi için sanat ekibinin kendisine hazırladığı tarifi paylaştı. Gelin detaylara geçelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Güzel oyuncu Şebnem Bozoklu bir süredir ekranlardan uzaktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fiko’yu oynayan Bozoklu’nun Instagram paylaşımında bahsettiği puding sahnesiyle ilgili itirafı da izleyicilerin dikkatini çekti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
denedim kustum