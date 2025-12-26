onedio
Rüya Gibi’nin Fiko’su Şebnem Bozoklu Puding Sahnesi İçin Sanat Ekibine Teşekkür Etti

Elif Sude Yenidoğan
26.12.2025 - 09:47

Show TV’de başlayan yeni dizi Rüya Gibi, başlamasıyla birlikte kısa sürede kendini izleyiciye sevdirmeyi başardı. Seda Bakan, Ahsen Eroğlu, Uğur Güneş ve Şebnem Bozoklu gibi ünlü isimlerin kadrosunda yer aldığı dizi, hem eğlenceli hem de aksiyon dolu sahneleriyle her hafta nabızları yükseltmeyi başarıyor. Şimdiyse dizinin oyuncusu Şebnem Bozoklu, puding sahnesi için sanat ekibinin kendisine hazırladığı tarifi paylaştı. Gelin detaylara geçelim!

Güzel oyuncu Şebnem Bozoklu bir süredir ekranlardan uzaktı.

Daha çok dijital projelerde kendisini görüyorduk. Ancak Rüya Gibi’yle birlikte nihayet ekranlara döndü ve hasret sona erdi. Sektörde uzun süredir emek veren isimlerden olan Bozoklu, Rüya Gibi’de Fiko karakterine hayat veriyor.

Fiko’yu oynayan Bozoklu’nun Instagram paylaşımında bahsettiği puding sahnesiyle ilgili itirafı da izleyicilerin dikkatini çekti.

Güzel oyuncu, diyette olduğu için sahnede normal puding yemekten kaçındığını, hal böyle olunca sanat ekibinin hemen bir hal çaresi bularak laktozsuz yoğurt ve kakao ile puding yaptığını anlattı. Genelde yeme - içme sahnelerinde oyuncuların şansı yaver gider de sahne hemen çekilebilirse, birtakım editlemelerle harika sahneler ortaya çıkabiliyor ve yeniden bir şey yemeleri gerekmiyor. Ancak Bozoklu, sahne için üç kase puding yediğini anlatınca çabası sosyal medyada takdir gördü.

nimo

denedim kustum