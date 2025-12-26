Rüya Gibi’nin Fiko’su Şebnem Bozoklu Puding Sahnesi İçin Sanat Ekibine Teşekkür Etti

Güzel oyuncu, diyette olduğu için sahnede normal puding yemekten kaçındığını, hal böyle olunca sanat ekibinin hemen bir hal çaresi bularak laktozsuz yoğurt ve kakao ile puding yaptığını anlattı. Genelde yeme - içme sahnelerinde oyuncuların şansı yaver gider de sahne hemen çekilebilirse, birtakım editlemelerle harika sahneler ortaya çıkabiliyor ve yeniden bir şey yemeleri gerekmiyor. Ancak Bozoklu, sahne için üç kase puding yediğini anlatınca çabası sosyal medyada takdir gördü.