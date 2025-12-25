onedio
Yaprak Dökümü’nün Hayriye’si Güven Hokna’nın Filtreli Paylaşımı

Elif Sude Yenidoğan
25.12.2025 - 22:55

Bir dönemlerin efsanesi olan Yaprak Dökümü’nde Hayriye karakterine hayat veren Güven Hokna’nın sosyal medya paylaşımı kısa süre içerisinde etkileşimlerin odağı oldu. Son dönemlerde filtreli fotoğraflar epey yaygın biliyorsunuz ki. Özellikle bazı hazır şablonlar sıklıkla tercih ediliyor. Güven Hokna da filtreli paylaşımıyla gündeme geldi.

Yaprak Dökümü’ndeki Hayriye karakteriyle adını hafızalarımıza kazıyan değerli oyuncu, fotoğrafı filtreli paylaşınca görenler şaşkınlığa uğradı.

Dizinin izleyicileri kareyi görmeleriyle birlikte ekran görüntüsü alarak sosyal mecralarda esprilerle paylaştı. Dizinin popüler repliklerinden yorumlar sıralandı. Hazırsanız birlikte o paylaşıma bakalım!

İşte Güven Hokna’nın filtreli sosyal medya paylaşımı 👇

Değerli oyuncumız, paylaşımı yaptıktan kısa bir süre sonra kaldırmış olsa da dikkatli takipçileri görüntüyü kaydetti. Filtreli fotoğraf konusunda bir diva olan Seda Sayan benzetmeleri de yapıldı.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
