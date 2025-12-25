Yaprak Dökümü’nün Hayriye’si Güven Hokna’nın Filtreli Paylaşımı

Bir dönemlerin efsanesi olan Yaprak Dökümü’nde Hayriye karakterine hayat veren Güven Hokna’nın sosyal medya paylaşımı kısa süre içerisinde etkileşimlerin odağı oldu. Son dönemlerde filtreli fotoğraflar epey yaygın biliyorsunuz ki. Özellikle bazı hazır şablonlar sıklıkla tercih ediliyor. Güven Hokna da filtreli paylaşımıyla gündeme geldi.