Yaprak Dökümü’nün Hayriye’si Güven Hokna’nın Filtreli Paylaşımı
Bir dönemlerin efsanesi olan Yaprak Dökümü’nde Hayriye karakterine hayat veren Güven Hokna’nın sosyal medya paylaşımı kısa süre içerisinde etkileşimlerin odağı oldu. Son dönemlerde filtreli fotoğraflar epey yaygın biliyorsunuz ki. Özellikle bazı hazır şablonlar sıklıkla tercih ediliyor. Güven Hokna da filtreli paylaşımıyla gündeme geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yaprak Dökümü’ndeki Hayriye karakteriyle adını hafızalarımıza kazıyan değerli oyuncu, fotoğrafı filtreli paylaşınca görenler şaşkınlığa uğradı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte Güven Hokna’nın filtreli sosyal medya paylaşımı 👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın