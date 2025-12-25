Ben Leman Dijitalde mi Devam Edecek? Yönetmenden Kafa Karıştıran Yorum

NOW’da yayınlanan Ben Leman’ın erken finaliyle dizinin takipçileri hüsrana uğradı. Uzun zaman sonra ekrana dönen Burçin Terzioğlu’nun başrolündeki dizide ünlü oyuncuya Duygu Sarışın, Gökçe Eyüboğlu ve Selin Şekerci eşlik ediyordu. Kadro da hikaye de epey sevilmişti ancak reytingler beklentinin altında kalınca final kararı kaçınılmaz oldu. Şimdiyse dizinin yönetmeni dijitalde yayınlanma ihtimaline yönelik kafa karıştıran bir yorum yaptı. Gelin detaylara geçelim!