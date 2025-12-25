onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Ben Leman Dijitalde mi Devam Edecek? Yönetmenden Kafa Karıştıran Yorum

Ben Leman Dijitalde mi Devam Edecek? Yönetmenden Kafa Karıştıran Yorum

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
25.12.2025 - 21:19

NOW’da yayınlanan Ben Leman’ın erken finaliyle dizinin takipçileri hüsrana uğradı. Uzun zaman sonra ekrana dönen Burçin Terzioğlu’nun başrolündeki dizide ünlü oyuncuya Duygu Sarışın, Gökçe Eyüboğlu ve Selin Şekerci eşlik ediyordu. Kadro da hikaye de epey sevilmişti ancak reytingler beklentinin altında kalınca final kararı kaçınılmaz oldu. Şimdiyse dizinin yönetmeni dijitalde yayınlanma ihtimaline yönelik kafa karıştıran bir yorum yaptı. Gelin detaylara geçelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dizinin finali geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümün reytinglerine göre kararlaştırıldı.

Dizinin finali geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümün reytinglerine göre kararlaştırıldı.

Bu hafta yayınlanacak 13. bölümüyle final yapacağı duyuruldu. Dizinin izleyicileri final yapmaması için sosyal medyada başlıklar açmış, sokaklara afişler asmış, ünlü oyunculardan da destekler gelmişti. Ancak kararın önüne geçilemedi. 

Dizinin dijitalde devam edeceği iddiaları da sosyal medyada kısa sürede yayılmıştı. Özellikle Disney Plus’ın adı geçmişti. Şimdiyse dizinin yönetmeni Semih Bağcı Disney Plus’ın X paylaşımına yanıt verince kafalar karıştı ve dijitalde devam edeceği iddiaları arttı.

İşte o tweet 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın