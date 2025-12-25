onedio
Eşref Rüya'daki Mermi Sahnesi İzleyiciden Tam Not Aldı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
25.12.2025 - 18:13

Kanal D’nin sevilen dizisi Eşref Rüya son bölümüyle sosyal medyada gündem oldu. Çağatay Ulusoy’un başrolünde yer aldığı dizi aksiyon sahneleriyle sık sık X’te başlıklara konu oluyor. Dizinin yönetmeni Uluç Bayraktar’ın başarısı karşısında övgüler sıralanıyor. Şimdiyse yine dizinin son bölümünden bir çatışma sahnesi X’te övgülerle karşılandı. Gelin hangi sahneymiş birlikte görelim!

Dizi, ağır çekimde giden merminin olduğu sahneyle X’te konuşuldu.

İzleyiciler hemen başka örnekleri hatırlayarak Eşref Rüya’daki sahneyi övdü. 👇

