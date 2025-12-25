onedio
Selin Şekerci'nin Ben Leman Dizisi Çekimleri Sırasında Büyük Bir Kaza Geçirdiği Öğrenildi

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
25.12.2025 - 13:52

NOW TV'de yayınlanan Ben Leman'ın oyuncuları, final kararı alan dizilerine veda ediyorlar. Sosyal medyadan sık sık fotoğraf ve video paylaşan oyunculardan Selin Şekerci, yaptığı bir paylaşımda çekimlerde ciddi bir kaza geçirdiğini açıkladı.

NOW TV'nin sevilen dizisi Ben Leman, pazar günü final yapıyor.

Dizinin izleyicileri dışında oyuncuları ve çekim ekibi de kararı büyük bir üzüntüyle karşıladı. Hatta final yapmaması ve dijitalde devam etmesi için büyük çaba harcadılar. Ancak ne yazık ki istedikleri gibi bir sonuç alamadılar.

Veda paylaşımları sürerken Selin Şekerci'nin bir paylaşımı dikkat çekti.

Selin Şekerci, Ben Leman çekimleri sırasında 20 basamaktan yuvarlandığını, ambulansla hastaneye gittiğini açıkladı. Paylaşımda arkadaşlarının kendisine destek olmaya çabaladıklarını da yazdı.

