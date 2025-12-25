onedio
Set Çalışanı, Gece ve Gündüz Sahnelerinin Nasıl Çekildiğini Anlattı

Elif Sude Yenidoğan
25.12.2025 - 17:04

Dizi ve filmlerde bazı sahneler sandığımızın aksine bambaşka zaman dilimlerinde çekiliyor. Projelerin planlandığı zamana yetişebilmesi için yoğun çalışma tempoları söz konusu. Hal böyle olunca gece sahneleri gündüz, gündüz sahneleri ise gece çekilebiliyor. Fenomen set çalışanı Yener Yalçın da bunu nasıl yaptıklarını setten örnekle anlattı. Gelin detaylara geçelim…

İşte detaylar 👇

Dizi ve filmlerde yapılan birtakım aldatmacalarla birlikte zamandan kâr etmek mümkün.

Ama kabul edelim ki, biz sahnelerdeki aldatmacaları izlerken asla anlamıyoruz. Bunun için set ekibinin ortaya koyduğu emek büyük. Dizilerin her hafta yeni bölümlerinin çekilip yetiştirilmesi, filmlerde de projenin planlandığı zamana kadar tamamlanabilmesi için daha ne numaralar vardır da, haberimiz yoktur…

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
