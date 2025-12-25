onedio
Ben Leman'ın Dijitalde Yayınlanma İddiasından Uzak Şehir Yeni Bölüm Tarihine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
25.12.2025 - 23:51

Ekran başındaki hareketlilik bugün de hız kesmedi. Dizilerde gündem yaratan sahneler sosyal medyada geniş yankı bulurken, reyting yarışında tansiyon yükseldi. Gün boyunca yaşanan gelişmeleri yakından izledik. Kaçıranlar için günün öne çıkan detaylarını tek bir içerikte bir araya getirdik. 25 Aralık Perşembe günü televizyon dünyasında öne çıkan başlıklara birlikte göz atalım…

Yaprak Dökümü’ndeki Hayriye karakteriyle adını hafızalarımıza kazıyan değerli oyuncu, fotoğrafı filtreli paylaşınca görenler şaşkınlığa uğradı.

Dizinin izleyicileri kareyi görmeleriyle birlikte ekran görüntüsü alarak sosyal mecralarda esprilerle paylaştı. Dizinin popüler repliklerinden yorumlar sıralandı.

Selin Şekerci, Ben Leman çekimleri sırasında 20 basamaktan yuvarlandığını, ambulansla hastaneye gittiğini açıkladı.

Sosyal medya paylaşımında arkadaşlarının kendisine destek olmaya çabaladıklarını da yazdı.

O Ses Türkiye Yılbaşı’nın jürileri bu yıl Gupse Özay, Giray Altınok, Hadise ve Murat Boz olacak.

Yetenekli oyuncu Gupse Özay da programın nasıl geçtiğini anlattı. Coşmaktan sesinin kısıldığını dile getirdi.

Ben Leman’ın dijitalde devam edeceği iddiaları sosyal medyada kısa sürede yayılmıştı.

Özellikle Disney Plus’ın adı geçmişti. Şimdiyse dizinin yönetmeni Semih Bağcı DisneyPlus’ın X paylaşımına yanıt verince kafalar karıştı ve dijitalde devam edeceği iddiaları arttı.

Uzak Şehir 43. bölümüyle izleyiciyle buluşmuştu.

44. bölümü için izleyiciler dört gözle gelişmeleri takip ediyor. Gazeteci Birsen Altuntaş da dizilerin yeni yıl arası vermeme ihtimali olduğunu dile getirmişti. Uzak Şehir’in YouTube hesabından yayınlanan ilk fragmanda yeni bölümün tarihi 12 Ocak olarak duyuruldu. Ancak sonrasında fragman kaldırıldı ve yeniden yayınlandığında “Gelecek bölüm” yazısına yer verilerek tarih belirtilmedi.

Kanal D’nin sevilen dizisi Eşref Rüya son bölümüyle sosyal medyada gündem oldu.

Çağatay Ulusoy’un başrolünde yer aldığı dizi aksiyon sahneleriyle sık sık X’te başlıklara konu oluyor. Dizinin yönetmeni Uluç Bayraktar’ın başarısı karşısında övgüler sıralanıyor. Şimdiyse yine dizinin son bölümünden bir çatışma sahnesi X’te övgülerle karşılandı.

24 Aralık Çarşamba reyting sonuçları belli oldu.

Eşref Rüya, Sahipsizler ve Kuruluş Orhan dizilerinin yeni bölümleriyle ekrana geldiği 24 Aralık Çarşamba reyting sonuçları açıklandı. 24 Aralık Çarşamba reytinglerinde Eşref Rüya, geleneği bozmayarak yine 1. oldu. Fakat bu akşam yayınlanan üç dizi de reytinglerde düşüş yaşadı. Hiçbir dizinin reyting artıramadığı 24 Aralık Çarşamba akşamı sezonun iddialı dizisi Kuruluş Orhan, düşüşüne devam etti ve 2.80 reyting oranına kadar düştü. Sahipsizler dizisi ise iki kategoride akşamın en az izlenen dizisi oldu.

Dizi ve filmlerde bazı sahneler sandığımızın aksine bambaşka zaman dilimlerinde çekiliyor. Yener Yalçın da o sahnelere dair merak edilenleri yanıtladı.

Gece-gündüz sahnelerinin aslında gece ya da gündüz çekilmediğini, ışıklarla birlikte o görünümün sağlandığını dile getirdi.

