NOW Dizisi Yine Zirvede: 25 Aralık Reyting Sonuçları Açıklandı

Elif Sude Yenidoğan
26.12.2025 - 10:52

25 Aralık reyting sonuçları açıklandı. Ekranlarda Halef ve Veliaht dizileri karşı karşıyaydı. Peki ya reyting savaşının galibi kim oldu? 25 Aralık reyting sonuçlarında zirvedeki dizi hangisiydi? Gelin detaylara geçelim!

25 Aralık Perşembe gününün reyting sonuçları açıklandı.

NOW’da yayınlanan Halef: Köklerin Çağrısı tüm kategorilerde birinci oldu. Yeni sezonda başlayan dizilerden olan Halef, kendisini izleyiciye sevdirmeyi başaran yapımlardan. Neredeyse her hafta reyting sonuçlarında birinci oluyor.

Rakibi Veliaht ise Total’de 6. oldu. AB ve ABC1’de ise ikinci sıraya yerleşerek yükseliş yaşamıştı. Show TV’de yayınlanan dizi, reyting sonuçlarındaki dalgalanmalarla birlikte erken final ihtimalini de düşündürüyor. Ancak şu an için böyle bir karar yok.

25 Aralık Perşembe Total Reyting Sonuçları 👇

25 Aralık Perşembe AB Reyting Sonuçları 👇

25 Aralık Perşembe ABC1 Reyting Sonuçları 👇

