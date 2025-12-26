NOW Dizisi Yine Zirvede: 25 Aralık Reyting Sonuçları Açıklandı

NOW’da yayınlanan Halef: Köklerin Çağrısı tüm kategorilerde birinci oldu. Yeni sezonda başlayan dizilerden olan Halef, kendisini izleyiciye sevdirmeyi başaran yapımlardan. Neredeyse her hafta reyting sonuçlarında birinci oluyor.

Rakibi Veliaht ise Total’de 6. oldu. AB ve ABC1’de ise ikinci sıraya yerleşerek yükseliş yaşamıştı. Show TV’de yayınlanan dizi, reyting sonuçlarındaki dalgalanmalarla birlikte erken final ihtimalini de düşündürüyor. Ancak şu an için böyle bir karar yok.