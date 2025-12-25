onedio
article/comments
25 Aralık MasterChef Altın Kupa'da Altın Önlük Sahibini Buldu: MasterChef'te Altın Önlüğü Kim Aldı?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
26.12.2025 - 00:21

MasterChef’te Altın Kupa yolculuğu hız kazanırken, altın önlük mücadelesi de heyecanını artırdı. 25 Aralık 2025 akşamı ekrana gelen bölümde yarışmacılar bu kez Analı Kızlı yaparak hünerlerini ortaya koydu. Zorlu tarif karşısında mutfakta tansiyon yükselirken, altın önlüğe bir adım daha yaklaşmak isteyen yarışmacılar tüm kozlarını kullandı. İzleyiciler ekran başında nefeslerini tutarken, jüri kararları merak konusu oldu.

Peki 25 Aralık MasterChef’te altın önlüğü kim kazandı? Altın önlüğün sahibi kim oldu? İşte gecenin öne çıkan detayları…

MasterChef 2025 bu yıl yeni bir konseptle izleyici karşısına çıkıyor biliyorsunuz ki.

İlk olarak MasterChef 2025 şampiyonunun seçildiği yarışmada ardından ise MasterChef All Star Altın Kupa serüveni başladı. Şimdi yarışmacılar yeni konseptte ödülün sahibi olabilmek için kıyasıya mücadele ediyor. Bugünse 4. altın önlük sahibiyle buluştu.

25 Aralık MasterChef 4. altın önlük sahibini buldu: MasterChef'te 4. altın önlüğü kim aldı?

MasterChef Altın Kupa'da 4. altın önlük sahibini buldu. Mavi Takım'ın takım oyununu kazanmasıyla birlikte bireysel mücadeleye devam eden Barbaros 4. altın önlüğün sahibi oldu.

