25 Aralık MasterChef Altın Kupa'da Altın Önlük Sahibini Buldu: MasterChef'te Altın Önlüğü Kim Aldı?

MasterChef’te Altın Kupa yolculuğu hız kazanırken, altın önlük mücadelesi de heyecanını artırdı. 25 Aralık 2025 akşamı ekrana gelen bölümde yarışmacılar bu kez Analı Kızlı yaparak hünerlerini ortaya koydu. Zorlu tarif karşısında mutfakta tansiyon yükselirken, altın önlüğe bir adım daha yaklaşmak isteyen yarışmacılar tüm kozlarını kullandı. İzleyiciler ekran başında nefeslerini tutarken, jüri kararları merak konusu oldu.

Peki 25 Aralık MasterChef’te altın önlüğü kim kazandı? Altın önlüğün sahibi kim oldu? İşte gecenin öne çıkan detayları…