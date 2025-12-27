Deniz Baysal Taşacak Bu Deniz’deki Sahnesini Tweet Atmasıyla Takipçilerini Güldürdü
Taşacak Bu Deniz dün akşam yeni bölümüyle ekranlardaydı. Yine her hafta olduğu gibi heyecanın dorukta olduğu bir bölümü geride bıraktık. Esme, Şerif’i vurmasıyla ekranlara damga vurdu. Gelin o sahneye ve Esme’ye hayat veren Deniz Baysal’ın sahneyle ilgili güldüren tweetine birlikte bakalım!
Önce o sahneyi izleyelim 👇
Sahnenin ardından Deniz Baysal’ın “Vurdim oni” şeklinde tweet atması ise kahkahaları topladı.
İşte Baysal’ın tweeti 👇

