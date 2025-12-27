onedio
Deniz Baysal Taşacak Bu Deniz’deki Sahnesini Tweet Atmasıyla Takipçilerini Güldürdü

Elif Sude Yenidoğan
27.12.2025 - 08:57

Taşacak Bu Deniz dün akşam yeni bölümüyle ekranlardaydı. Yine her hafta olduğu gibi heyecanın dorukta olduğu bir bölümü geride bıraktık. Esme, Şerif’i vurmasıyla ekranlara damga vurdu. Gelin o sahneye ve Esme’ye hayat veren Deniz Baysal’ın sahneyle ilgili güldüren tweetine birlikte bakalım!

Önce o sahneyi izleyelim 👇

Sahnenin ardından Deniz Baysal’ın “Vurdim oni” şeklinde tweet atması ise kahkahaları topladı.

Taşacak Bu Deniz’in sosyal medyada epey geniş bir kitlesi var. Diziseverler Taşacak Bu Deniz’e dair her gün birçok başlık açıyor. Hal böyle olunca dizinin oyuncuları da sosyal medya hesaplarını aktif kullanarak hayranların dikkatini çekiyor.

İşte Baysal’ın tweeti 👇

