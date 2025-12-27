onedio
Dijitalde mi Devam Edecek? Ben Leman Oyuncuları Disney’e Yorum Yaptı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
27.12.2025 - 12:31

Ben Leman dizisi için final kararı verilmişti. Dizinin bitmesi sevenlerini üzdü. Ancak bir umut dijitalde devam etme ihtimali olduğunun söylenmesiyle birlikte rota adeta yeniden oluşturuldu. İlk olarak dizinin yönetmeni Disney Plus’ın bir gönderisine göndermeli bir yorum yapmıştı. Ardından ise oyunculardan yorumlar gelmeye başladı.

Ben Leman, bu akşam yayınlanacak 13. bölümüyle ekranlara veda edecek.

Dizi aslında farklı hikayesiyle epey sevilmişti ancak reyting sonuçları yeterli olmadı. Kanal, geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümün reytinglerini esas alarak final kararını duyurdu. Diziseverler, projenin Disney Plus’ta devam etmesi için sosyal mecralarda birçok başlık açtı. Konu hala gündemdeyken dizinin oyuncuları da yorumlarını esirgemedi.

Disney Plus’ın Instagram paylaşımında aşağıdaki yorumlar sıralandı. 👇

Başrol Burçin Terzioğlu’nun gönderiye yorum yapmasıyla diziyi merakla takip edenler umutlandı. Henüz finalin iptal olduğu ve projenin dijitale geçtiğine dair bir açıklama yok.

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
