Dijitalde mi Devam Edecek? Ben Leman Oyuncuları Disney’e Yorum Yaptı
Ben Leman dizisi için final kararı verilmişti. Dizinin bitmesi sevenlerini üzdü. Ancak bir umut dijitalde devam etme ihtimali olduğunun söylenmesiyle birlikte rota adeta yeniden oluşturuldu. İlk olarak dizinin yönetmeni Disney Plus’ın bir gönderisine göndermeli bir yorum yapmıştı. Ardından ise oyunculardan yorumlar gelmeye başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ben Leman, bu akşam yayınlanacak 13. bölümüyle ekranlara veda edecek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Disney Plus’ın Instagram paylaşımında aşağıdaki yorumlar sıralandı. 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın