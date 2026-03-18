Antik Mısırlıların 2 Bin Yıl Önce 'Yapılacaklar Listesi' Hazırladığı Ortaya Çıktı!

Mısır Turizm Bakanlığı ve Almanya'daki Tübingen Üniversitesi, yakın zamanda yaptığı bir basın açıklamasında, 2005 ile 2026 yılları arasında Mısırlıların günlük not almak için kullandığı 43.000'den fazla ostraka parçası bulunduğunu açıkladı. Yani Mısırlıların, çömlek parçalarını veya kireçtaşı yongalarını günlük notlar almak için kullandığı ortaya çıktı. Kazılar, Nil Nehri'nin yaklaşık 10 kilometre batısında bulunan Athribis kompleksinde gerçekleştirildi.

Tübingen'de Mısırbilimci olan Christian Leitz, yayınlanan açıklamada, 'Çekirdek parçaları bize şaşırtıcı çeşitlilikte günlük yaşamlarını gösteriyor' dedi. 'Bu günlük içerik, Athribis halkının yaşamlarına doğrudan bir bakış açısı sağlıyor ve çömlek parçalarını bölgenin kapsamlı bir sosyal tarihi için önemli bir kaynak haline getiriyor.'

Bugüne kadar önemli ekonomik, siyasi veya dini metinleri kaydetmek için kullanılan birçok Mezopotamya çivi yazısı keşfedildi. Dolayısıyla, o zamanlarda yazının 'önemli' olaylar için kullanıldığını düşünebilirsiniz. Fakat arkeolojik kayıtlar, bunun aksini söylüyor! Örneğin, Eski Kültürler Araştırma Enstitüsü'ne göre, bazı çivi yazıları kişisel mali durumları veya kült ayinlerindeki alkol kullanımını ele alıyor.

Leitz'in belirttiğine göre, ostraka parçaları 'günlük faaliyetlerle ilgili kısa notlar, okul çocuklarının alıştırmaları, dini metinler ve kurbanlık hayvanların kalitesini belgeleyen rahip sertifikaları' gibi sıradan konularla ilgiliydi. Ayrıca bölgede 40 binden fazla 'ostraka' keşfedildi. Arkeologlar, bu bölgede daha fazla kalıntının ortaya çıkarılacağını düşünüyor.