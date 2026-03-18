Antik Mısırlıların 2 Bin Yıl Önce 'Yapılacaklar Listesi' Hazırladığı Ortaya Çıktı!

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
18.03.2026 - 20:44

Markete gitmeden önce 'alınacaklar listesi' yapanlardan mısınız? Meğer bu yöntem, 2000 yıldan fazla önce yaşamış eski Mısırlılar tarafından da kullanılıyormuş! 

Arkeologlar, 2005 ile 2026 yılları arasında Mısırlıların günlük not almak için kullandığı 43.000'den fazla ostraka parçası bulunduğunu açıkladı.

Antik Mısırlılar da taş tabletlerin üzerine günlük notlarını tutuyor, listeler hazırlıyormuş!

Mısır Turizm Bakanlığı ve Almanya'daki Tübingen Üniversitesi,  yakın zamanda yaptığı bir basın açıklamasında, 2005 ile 2026 yılları arasında Mısırlıların günlük not almak için kullandığı 43.000'den fazla ostraka parçası bulunduğunu açıkladı. Yani Mısırlıların, çömlek parçalarını veya kireçtaşı yongalarını günlük notlar almak için kullandığı ortaya çıktı. Kazılar, Nil Nehri'nin yaklaşık 10 kilometre batısında bulunan Athribis kompleksinde gerçekleştirildi.

Tübingen'de Mısırbilimci olan Christian Leitz, yayınlanan açıklamada, 'Çekirdek parçaları bize şaşırtıcı çeşitlilikte günlük yaşamlarını gösteriyor' dedi. 'Bu günlük içerik, Athribis halkının yaşamlarına doğrudan bir bakış açısı sağlıyor ve çömlek parçalarını bölgenin kapsamlı bir sosyal tarihi için önemli bir kaynak haline getiriyor.'

Bugüne kadar önemli ekonomik, siyasi veya dini metinleri kaydetmek için kullanılan birçok Mezopotamya çivi yazısı keşfedildi. Dolayısıyla, o zamanlarda yazının 'önemli' olaylar için kullanıldığını düşünebilirsiniz. Fakat arkeolojik kayıtlar, bunun aksini söylüyor! Örneğin, Eski Kültürler Araştırma Enstitüsü'ne göre, bazı çivi yazıları kişisel mali durumları veya kült ayinlerindeki alkol kullanımını ele alıyor.

Leitz'in belirttiğine göre, ostraka parçaları 'günlük faaliyetlerle ilgili kısa notlar, okul çocuklarının alıştırmaları, dini metinler ve kurbanlık hayvanların kalitesini belgeleyen rahip sertifikaları' gibi sıradan konularla ilgiliydi. Ayrıca bölgede 40 binden fazla 'ostraka' keşfedildi. Arkeologlar, bu bölgede daha fazla kalıntının ortaya çıkarılacağını düşünüyor.

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
