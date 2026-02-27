onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Yalı Çapkını ve Aynadaki Yabancı'nın Minik Yıldızı Aynı Yağmur Altında Dizisinde

Yalı Çapkını ve Aynadaki Yabancı'nın Minik Yıldızı Aynı Yağmur Altında Dizisinde

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
27.02.2026 - 15:18

Atv'de yayınlanan ve domuz eti sahnesiyle büyük tepki çeken Aynı Yağmur Altında dizisinin günü değişmişti. Final yapacağı konuşulan diziye yeni bir oyuncu dahil oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Domuz eti sahnesiyle tepki çeken Aynı Yağmur Altında dizisi gün değiştirmişti.

Domuz eti sahnesiyle tepki çeken Aynı Yağmur Altında dizisi gün değiştirmişti.

Senaryo ekibine yeni bir ismin daha dahil olduğu dizinin düşük giden reytingleri sebebiyle final yapacağı iddiası da kulislerde konuşuluyor. Ancak finale dair henüz herhangi bir açıklama bulunmuyor.

Yalı Çapkını'nda Afra Saraçoğlu'nun minik kızını canlandıran Sara Yılmaz, tüm bu iddialar sürerken Aynı Yağmur Altında'ya dahil oldu.

Yalı Çapkını'nda Afra Saraçoğlu'nun minik kızını canlandıran Sara Yılmaz, tüm bu iddialar sürerken Aynı Yağmur Altında'ya dahil oldu.

Fragmanda küçük yıldızın görünmesi izleyicilerin gözünden kaçmadı. Sara Yılmaz bakalım reytinglerin yükselmesine etki edebilecek mi?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Kedi Oyuncağı

Olay, geçtiğimiz günlerde İncivez Mahallesi Son Durak mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yol kenarında yürüyen 4 kişiye çarptı.... Devamını Gör