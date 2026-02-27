onedio
Taşacak Bu Deniz’in Başrolü Deniz Baysal’a Takipçilerinden “Mavi Tik” Hediyesi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
27.02.2026 - 13:58

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz, son dönemin en çok konuşulan yapımlarından biri. Kısa sürede popülerleşen yapımın geniş bir izleyici kitlesi bulunuyor. Sosyal medyada da her bölüm sonrası adından söz ettiriyor. Başrol oyuncularından Deniz Baysal da performansıyla dikkat çekenlerden. Oyuncunun hayranları bu sefer farklı bir jest yaptı. Baysal’a mavi tik hediye edildi.

Taşacak Bu Deniz yayınlandığı günden bu yana TRT 1’in güçlü projeleri arasında yer alıyor.

Dizi hem reytinglerde hem de sosyal medya etkileşimlerinde öne çıkıyor. Cuma akşamları yayınlanan bölümler geniş kitlelere ulaşıyor. Deniz Baysal da dizideki rolüyle izleyiciden yoğun destek görüyor. Karakterinin duygusal sahneleri sık sık gündeme taşınıyor. Sosyal medyada hayran hesapları da oldukça aktif. Her bölüm sonrası muhakkak etiketlerle paylaşımlar yapılıyor.

Son olarak hayranlar farklı bir sürpriz yaptı.

Deniz Baysal’a mavi tik aboneliği hediye edildiği öğrenildi. Bu jest kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Deniz Baysal da hediye karşısında şaşkınlık yaşadı.

Taşacak Bu Deniz’in sosyal medyadaki etkileşim oranı başladığından bu yana dikkat çekiyor. Dizinin resmi hesapları da yüksek takipçi sayısına ulaştı. Deniz Baysal’ın paylaşımları binlerce beğeni alıyor. TRT 1’in sevilen yapımı her hafta konuşulmaya devam ediyor. Oyuncu kadrosu da sosyal medyada geniş bir karşılık buluyor.

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
