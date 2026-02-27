Taşacak Bu Deniz’in Başrolü Deniz Baysal’a Takipçilerinden “Mavi Tik” Hediyesi
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz, son dönemin en çok konuşulan yapımlarından biri. Kısa sürede popülerleşen yapımın geniş bir izleyici kitlesi bulunuyor. Sosyal medyada da her bölüm sonrası adından söz ettiriyor. Başrol oyuncularından Deniz Baysal da performansıyla dikkat çekenlerden. Oyuncunun hayranları bu sefer farklı bir jest yaptı. Baysal’a mavi tik hediye edildi.
Taşacak Bu Deniz yayınlandığı günden bu yana TRT 1’in güçlü projeleri arasında yer alıyor.
Son olarak hayranlar farklı bir sürpriz yaptı.
