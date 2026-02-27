onedio
Pınar Deniz’den Büyük Sürpriz: Nuri Bilge Ceylan’ın Yeni Filminde Başrol

Elif Sude Yenidoğan
27.02.2026 - 15:30

Pınar Deniz’in yeni projesi netleşti. Başarılı oyuncu bu kez sinema perdesinde izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Üstelik yönetmen koltuğunda önemli bir isim var. Nuri Bilge Ceylan yeni filmi için hazırlıklara başladı. Projenin başrolü Pınar Deniz’e emanet edildi. Çekimlerin yaz aylarında yapılması planlanıyor. Gelin detaylara geçelim…

Kaynak: Birsen Altuntaş

Türk sinemasının uluslararası alanda en çok konuşulan yönetmenlerinden Nuri Bilge Ceylan yeni filmi için çalışmalara hız verdi.

Bu kez yaz mevsiminde geçen bir hikaye üzerinde durduğu öğrenildi. Yönetmenin filmografisinde ilk kez yaz atmosferinin ağırlıkta olacağı konuşuluyor. Projenin hazırlık süreci sessiz sedasız ilerledi. Başrol için ise dikkat çeken bir tercih yapıldı. Son yıllarda hem televizyon hem dijital projelerde öne çıkan Pınar Deniz kadroya dahil oldu.

Pınar Deniz’in yeni projesi kısa sürede gündem oldu.

Çekim takvimi yaz aylarına planlandı. Mekan seçiminde İstanbul ve Ege bölgesi öne çıkıyor. Filmle ilgili senaryo ayrıntıları şimdilik paylaşılmadı. Pınar Deniz’in canlandıracağı karakter hakkında da resmi bir açıklama yapılmadı. Yönetmen ile oyuncunun ilk kez aynı projede buluşması dikkat çekiyor. Sinema dünyasında bu birlikteliğin festival yolculuğu yapabileceği yorumları da var. Nuri Bilge Ceylan’ın önceki filmleri uluslararası festivallerde önemli ödüller kazanmıştı. Yeni projenin de benzer bir yol izleyip izlemeyeceği şimdiden merak ediliyor.

