Pınar Deniz’den Büyük Sürpriz: Nuri Bilge Ceylan’ın Yeni Filminde Başrol

Çekim takvimi yaz aylarına planlandı. Mekan seçiminde İstanbul ve Ege bölgesi öne çıkıyor. Filmle ilgili senaryo ayrıntıları şimdilik paylaşılmadı. Pınar Deniz’in canlandıracağı karakter hakkında da resmi bir açıklama yapılmadı. Yönetmen ile oyuncunun ilk kez aynı projede buluşması dikkat çekiyor. Sinema dünyasında bu birlikteliğin festival yolculuğu yapabileceği yorumları da var. Nuri Bilge Ceylan’ın önceki filmleri uluslararası festivallerde önemli ödüller kazanmıştı. Yeni projenin de benzer bir yol izleyip izlemeyeceği şimdiden merak ediliyor.