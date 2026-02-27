Pınar Deniz’den Büyük Sürpriz: Nuri Bilge Ceylan’ın Yeni Filminde Başrol
Pınar Deniz’in yeni projesi netleşti. Başarılı oyuncu bu kez sinema perdesinde izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Üstelik yönetmen koltuğunda önemli bir isim var. Nuri Bilge Ceylan yeni filmi için hazırlıklara başladı. Projenin başrolü Pınar Deniz’e emanet edildi. Çekimlerin yaz aylarında yapılması planlanıyor. Gelin detaylara geçelim…
Kaynak: Birsen Altuntaş
Türk sinemasının uluslararası alanda en çok konuşulan yönetmenlerinden Nuri Bilge Ceylan yeni filmi için çalışmalara hız verdi.
Pınar Deniz’in yeni projesi kısa sürede gündem oldu.
