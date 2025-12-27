onedio
Dizilerin Yılbaşı Arasından Yıldız Tilbe’nin İbo Show’daki Dansına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
27.12.2025 - 15:40

Ekranlarda tempo bugün de düşmedi. Dizilerde konuşulan sahneler kısa sürede sosyal medyanın gündemine otururken, reyting rekabeti iyice kızıştı. Gün boyu yaşanan gelişmeleri adım adım takip ettik. Gözden kaçıranlar için öne çıkan anları tek bir derlemede topladık. 27 Aralık Cumartesi günü televizyon dünyasında dikkat çeken başlıklara birlikte bakalım…

Eşref Rüya, Uzak Şehir ve Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm tarihi açıklandı.

Yılbaşı haftasında bir gelenek olarak dizilerin yeni bölümleri yayınlanmıyor. Bu sene de aynı şey oldu ve diziler birkaç günlüğüne ara verdi. Hangi dizinin ne zaman yayınlanacağı henüz netleşmese de Eşref RüyaUzak Şehir ve Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm tarihleri fragmanlarında verildi. Uzak Şehir 2 hafta ara verirken Kızılcık Şerbeti ve Eşref Rüya 1 haftalık ara verecek.

Detaylar için 👇

Taşacak Bu Deniz’de Ballı karakterine hayat veren Özge Arslan’ın hikayesi aniden sonlandırılmıştı.

Taşacak Bu Deniz’in senaristleri de geçtiğimiz gün bir söyleşiye katıldı. Söyleşide katılımcılar “Ballı niye öldü” sorusunu senaristlere yöneltti. Ancak senaristler soru karşısında yanıt vermemeyi tercih etti. Karakterin ani ayrılığı hala merak ediliyor.

Detaylar için 👇

26 Aralık Cuma reyting sonuçları belli oldu.

26 Aralık Cuma TOTAL, AB ve ABC1 reyting sonuçları şu şekilde 👇

Taşacak Bu Deniz

TOTAL: 14.95 (1)

AB: 14.11 (1)

ABC: 16.02 (1)

Kızılcık Şerbeti

TOTAL: 6.48 (3)

AB: 6.62 (3)

ABC: 7.02 (3)

Arka Sokaklar

TOTAL: 5.50 (5)

AB: 1.95 (12)

ABC: 3.79 (8)

Detaylar için 👇

Ben Leman, bu akşam yayınlanacak 13. bölümüyle ekranlara veda edecek.

Diziseverler, projenin Disney Plus’ta devam etmesi için sosyal mecralarda birçok başlık açtı. Konu hala gündemdeyken dizinin oyuncuları da yorumlarını esirgemedi. Başrol Burçin Terzioğlu’nun gönderiye yorum yapmasıyla diziyi merakla takip edenler umutlandı. Henüz finalin iptal olduğu ve projenin dijitale geçtiğine dair bir açıklama yok.

Detaylar için 👇

Sizler için Taşacak Bu Deniz goygoylarını derledik.

Sezon boyunca temposunu düşürmeyen dizi, güçlü hikayesiyle reytingyarışında üst sıralardaki yerini koruyor. Yayınlanan her bölümün ardından sosyal medyada hareketlilik artıyor. Özellikle X’te dizinin sahneleri ve karakterleri üzerinden yapılan paylaşımlar dikkat çekiyor. İzleyiciler kimi zaman duygusal, kimi zaman eğlenceli yorumlarla gündemi belirliyor.

Detaylar için 👇

Bu yıl da geleneği bozmayan “İbo Show Yılbaşı Özel”, izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor.

Uzun yıllar sonra İbrahim Tatlıses ile Yıldız Tilbe, aralarındaki küslüğü geride bırakarak aynı sahneyi paylaştı. Poll Production imzası taşıyan ve yılbaşı gecesi Star TV’de yayınlanacak özel bölümde, sürpriz konuklar da yer aldı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Yıldız Tilbe ve Şafak Sezer’in programa katıldığı görülürken, özellikle Tilbe’nin müziğin ritmine kendini kaptırdığı dans anları kısa sürede gündem oldu. Doğallığı ve enerjisiyle dikkat çeken bu görüntüler, program yayınlanmadan şimdiden merak uyandırdı.

Detaylar için 👇

MasterChef Türkiye Altın Kupa'nın yeni bölümünde bir ilk yaşandı.

Erim ve Beyza'nın rakip olduğu yeni bölümde jüri üyesi şefler tadımın ardından epey kafa karışıklığı yaşadı. Kazananı açıklamak için gelen jüri, iki yarışmacının da yemeğinin yetersiz olduğunu belirterek kazananın olmadığını açıkladı.

Detaylar için 👇

