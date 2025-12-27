Dizilerin Yılbaşı Arasından Yıldız Tilbe’nin İbo Show’daki Dansına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Yılbaşı haftasında bir gelenek olarak dizilerin yeni bölümleri yayınlanmıyor. Bu sene de aynı şey oldu ve diziler birkaç günlüğüne ara verdi. Hangi dizinin ne zaman yayınlanacağı henüz netleşmese de Eşref Rüya, Uzak Şehir ve Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm tarihleri fragmanlarında verildi. Uzak Şehir 2 hafta ara verirken Kızılcık Şerbeti ve Eşref Rüya 1 haftalık ara verecek.