Dizilerin Yılbaşı Arasından Yıldız Tilbe’nin İbo Show’daki Dansına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Ekranlarda tempo bugün de düşmedi. Dizilerde konuşulan sahneler kısa sürede sosyal medyanın gündemine otururken, reyting rekabeti iyice kızıştı. Gün boyu yaşanan gelişmeleri adım adım takip ettik. Gözden kaçıranlar için öne çıkan anları tek bir derlemede topladık. 27 Aralık Cumartesi günü televizyon dünyasında dikkat çeken başlıklara birlikte bakalım…
Eşref Rüya, Uzak Şehir ve Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm tarihi açıklandı.
Taşacak Bu Deniz’de Ballı karakterine hayat veren Özge Arslan’ın hikayesi aniden sonlandırılmıştı.
26 Aralık Cuma reyting sonuçları belli oldu.
Ben Leman, bu akşam yayınlanacak 13. bölümüyle ekranlara veda edecek.
Sizler için Taşacak Bu Deniz goygoylarını derledik.
Bu yıl da geleneği bozmayan “İbo Show Yılbaşı Özel”, izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor.
MasterChef Türkiye Altın Kupa'nın yeni bölümünde bir ilk yaşandı.
