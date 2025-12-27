Ekranda Yeni Yıl Arası: Eşref Rüya, Uzak Şehir ve Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Bölüm Tarihi Açıklandı
Yeni yılın gelişiyle beraber televizyonda diziler birkaç günlüğüne ara veriyor. Çoğu dizi 1 haftalık ara verse de 2 haftalık ara veren de var. Hangi dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı netleşmese de Eşref Rüya, Uzak Şehir ve Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm tarihi açıklandı.
2026'nın gelişiyle beraber diziler yeni yıl arası veriyor.
Uzak Şehir 2 hafta ara verirken Kızılcık Şerbeti ve Eşref Rüya 1 haftalık ara verecek.
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
