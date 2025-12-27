onedio
Ekranda Yeni Yıl Arası: Eşref Rüya, Uzak Şehir ve Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Bölüm Tarihi Açıklandı

Uzak Şehir Eşref Rüya Taşacak Bu Deniz
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
27.12.2025 - 15:00

Yeni yılın gelişiyle beraber televizyonda diziler birkaç günlüğüne ara veriyor. Çoğu dizi 1 haftalık ara verse de 2 haftalık ara veren de var. Hangi dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı netleşmese de Eşref Rüya, Uzak Şehir ve Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm tarihi açıklandı.

2026'nın gelişiyle beraber diziler yeni yıl arası veriyor.

Yılbaşı haftasında bir gelenek olarak dizilerin yeni bölümleri yayınlanmıyor. Bu sene de aynı şey oldu ve diziler birkaç günlüğüne ara verdi. Hangi dizinin ne zaman yayınlanacağı henüz netleşmese de Eşref Rüya, Uzak Şehir ve Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm tarihleri fragmanlarında verildi.

Uzak Şehir 2 hafta ara verirken Kızılcık Şerbeti ve Eşref Rüya 1 haftalık ara verecek.

Uzak Şehir, diğer dizilerin yanı sıra 1 haftalık değil, 2 haftalık bir ara vererek kendini özletecek. Yeni bölüm fragmanlarında yayınlanan tarihlere göre Kızılcık Şerbeti 9 Ocak Cuma, Uzak Şehir 12 Ocak Pazartesi ve Eşref Rüya 14 Ocak Çarşamba akşamı yayınlanacak.

