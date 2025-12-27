Rekortmen Dizide Düşüş Devam Etti, Rakipleri Yükseldi: 26 Aralık Cuma Reyting Sonuçları Açıklandı
26 Aralık Cuma reyting sonuçları belli oldu.
Kızılcık Şerbeti, Taşacak Bu Deniz ve Arka Sokaklar dizilerinin yeni bölümleriyle yayınlandığı 26 Aralık Cuma günü reyting sonuçlarında şaşırtan oranlar ortaya çıktı. Taşacak Bu Deniz'in geçtiğimiz hafta başlayan düşüş trendi devam etti. Taşacak Bu Deniz üç kategoride de düşüş yaşasa da liderliği bırakmadı. Kızılcık Şerbeti ve Arka Sokaklar ise reytinglerini artırdı.
İşte 26 Aralık Cuma Reyting Sonuçları...
26 Aralık Cuma TOTAL, AB ve ABC1 reyting sonuçları şu şekilde:
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
