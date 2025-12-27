onedio
Rekortmen Dizide Düşüş Devam Etti, Rakipleri Yükseldi: 26 Aralık Cuma Reyting Sonuçları Açıklandı

27.12.2025 - 12:50

Kızılcık Şerbeti, Taşacak Bu Deniz ve Arka Sokaklar dizilerinin yeni bölümleriyle yayınlandığı 26 Aralık Cuma günü reyting sonuçlarında şaşırtan oranlar ortaya çıktı. Taşacak Bu Deniz'in geçtiğimiz hafta başlayan düşüş trendi devam etti. Taşacak Bu Deniz üç kategoride de düşüş yaşasa da liderliği bırakmadı. Kızılcık Şerbeti ve Arka Sokaklar ise reytinglerini artırdı.

İşte 26 Aralık Cuma Reyting Sonuçları...

Taşacak Bu DenizKızılcık Şerbeti ve Arka Sokaklar dizilerinin yeni bölümleriyle ekrana geldiği 26 Aralık Cuma reyting sonuçları açıklandı. Taşacak Bu Deniz, geçtiğimiz hafta reyting oranında ciddi bir düşüş yaşamıştı. 11. bölümüyle 1 puanlık düşüş yaşayan dizi, dün akşam yayınlanan 12. bölümüyle düşüş trendini sürdürdü. Taşacak Bu Deniz, üç kategoride de reyting düşüşü yaşasa da liderliği bırakmadı.

Taşacak Bu Deniz'in düşüşünü fırsat bilen rakipleri Kızılcık Şerbeti ve Arka Sokaklar ise reytinglerini bu hafta artırdı.

Taşacak Bu Deniz

TOTAL: 14.95 (1)

AB: 14.11 (1)

ABC: 16.02 (1)

Kızılcık Şerbeti

TOTAL: 6.48 (3)

AB: 6.62 (3)

ABC: 7.02 (3)

Arka Sokaklar

TOTAL: 5.50 (5)

AB: 1.95 (12)

ABC: 3.79 (8)

