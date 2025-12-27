Rekortmen Dizide Düşüş Devam Etti, Rakipleri Yükseldi: 26 Aralık Cuma Reyting Sonuçları Açıklandı

Taşacak Bu Deniz, Kızılcık Şerbeti ve Arka Sokaklar dizilerinin yeni bölümleriyle ekrana geldiği 26 Aralık Cuma reyting sonuçları açıklandı. Taşacak Bu Deniz, geçtiğimiz hafta reyting oranında ciddi bir düşüş yaşamıştı. 11. bölümüyle 1 puanlık düşüş yaşayan dizi, dün akşam yayınlanan 12. bölümüyle düşüş trendini sürdürdü. Taşacak Bu Deniz, üç kategoride de reyting düşüşü yaşasa da liderliği bırakmadı.

Taşacak Bu Deniz'in düşüşünü fırsat bilen rakipleri Kızılcık Şerbeti ve Arka Sokaklar ise reytinglerini bu hafta artırdı.