27 Aralık MasterChef All Star'da Altın Önlüğün 6. Sahibi Belli Oldu: MasterChef'te Altın Önlüğü Kim Aldı?
MasterChef All Star Altın Kupa’da rekabet gitgide sertleşirken yarışmacılar bu kez altıncı önlük için mutfağa geçti. Şefler yarışmacılardan ada çayı ve uykulukla yaratıcı bir tabak hazırlamalarını istedi. Tezgahta stres yükseldi, tabaklar birbiriyle kıyasıya yarıştı. Son ana kadar kimin kazanacağı belli olmadı, şeflerin kararı nefesleri tuttu. 27 Aralık gecesinin sonunda altın önlük sahibi açıklandı.
İşte detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa’da altın önlük maratonu devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları tezgahlara geçtiğinde şefler kuralları açıkladı: Bu haftanın kilit malzemeleri ada çayı ve uykuluk.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın