27 Aralık MasterChef All Star'da Altın Önlüğün 6. Sahibi Belli Oldu: MasterChef'te Altın Önlüğü Kim Aldı?

27 Aralık MasterChef All Star'da Altın Önlüğün 6. Sahibi Belli Oldu: MasterChef'te Altın Önlüğü Kim Aldı?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
28.12.2025 - 10:35

MasterChef All Star Altın Kupa’da rekabet gitgide sertleşirken yarışmacılar bu kez altıncı önlük için mutfağa geçti. Şefler yarışmacılardan ada çayı ve uykulukla yaratıcı bir tabak hazırlamalarını istedi. Tezgahta stres yükseldi, tabaklar birbiriyle kıyasıya yarıştı. Son ana kadar kimin kazanacağı belli olmadı, şeflerin kararı nefesleri tuttu. 27 Aralık gecesinin sonunda altın önlük sahibi açıklandı.

MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa'da altın önlük maratonu devam ediyor.

MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa’da altın önlük maratonu devam ediyor.

Format gereği yarışmacılar her hafta bir altın önlük için kapışırken, bu önlüğü toplayan isimlerin finale uzanan yolda büyük avantaj sağlayacağı biliniyor. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz bölümde beşinci altın önlüğü Ayaz kazanmış ve dengeler değişmişti. Bu bölümde gözler altıncı önlüğü kimin alacağındaydı.

Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları tezgahlara geçtiğinde şefler kuralları açıkladı: Bu haftanın kilit malzemeleri ada çayı ve uykuluk.

Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları tezgahlara geçtiğinde şefler kuralları açıkladı: Bu haftanın kilit malzemeleri ada çayı ve uykuluk.

Yarışmacılar sınırlı sürede hem kreatif hem teknik anlamda güçlü tabaklar çıkarmaya çalıştı. Sunumlar ardı ardına şeflerin önüne geldi, değerlendirme anı ise stres doluydu. Bazı tabaklar övgü alırken, bazıları gerek pişirme tekniği gerek tat dengesi nedeniyle eleştirildi.

Gecenin sonunda karar açıklandı ve MasterChef’in 6. altın önlüğü Kerem’in oldu.

