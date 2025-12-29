Mehmed Fetihler Sultanı’nın Kadrosuna Yeni Bir Oyuncu Daha Katıldı
TRT 1 ekranlarının ilgiyle takip edilen yapımlarından Mehmed Fetihler Sultanı, izleyicisiyle buluşmayı sürdürüyor. Güçlü hikayesi ve kadrosuyla dikkat çeken diziye bu kez sürpriz bir transfer yapıldı. Başrolde Serkan Çayoğlu’nun yer aldığı projeye tanınmış bir oyuncu daha dahil oldu. Gelişmeyi duyuran Birsen Altuntaş, yeni ismin dizide üstleneceği karakteri de paylaştı. Detaylara birlikte bakalım…
TRT 1’in tarih temalı yapımlarından olan Mehmed Fetihler Sultanı, yayınlandığı günden bu yana izleyicinin ilgisini canlı tutmayı başarıyor.
Çiçek Hatun’a Merve Üçer hayat verecek.
