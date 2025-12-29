onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Mehmed Fetihler Sultanı’nın Kadrosuna Yeni Bir Oyuncu Daha Katıldı

Mehmed Fetihler Sultanı’nın Kadrosuna Yeni Bir Oyuncu Daha Katıldı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
29.12.2025 - 09:00

TRT 1 ekranlarının ilgiyle takip edilen yapımlarından Mehmed Fetihler Sultanı, izleyicisiyle buluşmayı sürdürüyor. Güçlü hikayesi ve kadrosuyla dikkat çeken diziye bu kez sürpriz bir transfer yapıldı. Başrolde Serkan Çayoğlu’nun yer aldığı projeye tanınmış bir oyuncu daha dahil oldu. Gelişmeyi duyuran Birsen Altuntaş, yeni ismin dizide üstleneceği karakteri de paylaştı. Detaylara birlikte bakalım…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

TRT 1’in tarih temalı yapımlarından olan Mehmed Fetihler Sultanı, yayınlandığı günden bu yana izleyicinin ilgisini canlı tutmayı başarıyor.

TRT 1’in tarih temalı yapımlarından olan Mehmed Fetihler Sultanı, yayınlandığı günden bu yana izleyicinin ilgisini canlı tutmayı başarıyor.

Salı akşamları ekrana gelen yapım, izlenme listelerinde istikrarlı bir tablo çizmeyi sürdürüyor. Uzun soluklu bir dönem hikayesi olması nedeniyle kadroda zaman zaman değişiklikler yaşanması da kaçınılmaz hale geliyor. Son gelişmeyle birlikte öykü, Çiçek Hatun karakterinin dahil olmasıyla daha da derinleşecek.

Çiçek Hatun’a Merve Üçer hayat verecek.

Çiçek Hatun’a Merve Üçer hayat verecek.

Birçok oyuncu arasından seçilen Üçer, ekranlara Çiçek Hatun’la dönecek. Birsen Altuntaş’ın haberine göre katılmasıyla birlikte dizideki entrikalar, ittifaklar ve güç dengelerinin gücü değişecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın