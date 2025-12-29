onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Bahar Dizisi Final Yaptı: Sosyal Medya Kullanıcılarından Finale Tepkiler

Bahar Dizisi Final Yaptı: Sosyal Medya Kullanıcılarından Finale Tepkiler

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
29.12.2025 - 12:17

Ekranların sevilen dizisi Bahar, geçtiğimiz akşam finaliyle izleyiciye veda etti. Dile kolay üç sezondur izleyici karşısına çıkan dizi, özellikle ilk başladığı zaman inanılmaz bir etki yaratmış ve kitlesini oturtmuştu. Ardından da başarısını sürdürmeye devam ederek ekranlarda kalabildi. Ancak artık hikayenin sonlanma zamanı gelmişti ve Bahar 64. bölümüyle aramızdan ayrıldı. Biz de X’te Bahar’ın finaline gelen tepkileri derledik!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Show TV’nin sevilen dizileri arasına adını kazımayı başaran Bahar, güçlü oyuncu kadrosuyla da ön plandaydı.

Show TV’nin sevilen dizileri arasına adını kazımayı başaran Bahar, güçlü oyuncu kadrosuyla da ön plandaydı.

Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Hatice Aslan, Nil Sude Albayrak, Elit Andaç Çam, Ecem Özkaya, Demirhan Demircioğlu ve daha nice isimle dizi harika bir iş çıkardı. Finali içinse izleyicilerden övgüler de vardı eleştiriler de. Gelin birlikte okuyalım…

👇

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın