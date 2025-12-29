Bahar Dizisi Final Yaptı: Sosyal Medya Kullanıcılarından Finale Tepkiler

Ekranların sevilen dizisi Bahar, geçtiğimiz akşam finaliyle izleyiciye veda etti. Dile kolay üç sezondur izleyici karşısına çıkan dizi, özellikle ilk başladığı zaman inanılmaz bir etki yaratmış ve kitlesini oturtmuştu. Ardından da başarısını sürdürmeye devam ederek ekranlarda kalabildi. Ancak artık hikayenin sonlanma zamanı gelmişti ve Bahar 64. bölümüyle aramızdan ayrıldı. Biz de X’te Bahar’ın finaline gelen tepkileri derledik!