Finaliyle Rakibini Geçti: 28 Aralık Pazar Reyting Sonuçları Açıklandı
28 Aralık Pazar gününün reyting sonuçları belli oldu. Ekranlarda Teşkilat, Bahar ve Sahtekarlar dizilerinin yeni bölümleri vardı. Bahar son kez ekranlara gelerek izleyiciye veda etti. Bu sebeple rakibi Sahtekarlar’ı geçti. Teşkilat ise haftalardır süren istikrarını korudu. Gelin 28 Aralık Pazar gününün reyting sonuçlarının detaylarına geçelim.
28 Aralık Pazar günü reytinglerde birincilik her hafta olduğu gibi yine Teşkilat dizisinindi.
İşte 28 Aralık Pazar Total Reyting Sonuçları 👇
İşte 28 Aralık AB Total Reyting Sonuçları 👇
İşte 28 Aralık ABC1 Total Reyting Sonuçları 👇
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
