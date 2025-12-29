onedio
Finaliyle Rakibini Geçti: 28 Aralık Pazar Reyting Sonuçları Açıklandı

Finaliyle Rakibini Geçti: 28 Aralık Pazar Reyting Sonuçları Açıklandı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
29.12.2025 - 11:11

28 Aralık Pazar gününün reyting sonuçları belli oldu. Ekranlarda Teşkilat, Bahar ve Sahtekarlar dizilerinin yeni bölümleri vardı. Bahar son kez ekranlara gelerek izleyiciye veda etti. Bu sebeple rakibi Sahtekarlar’ı geçti. Teşkilat ise haftalardır süren istikrarını korudu. Gelin 28 Aralık Pazar gününün reyting sonuçlarının detaylarına geçelim.

28 Aralık Pazar günü reytinglerde birincilik her hafta olduğu gibi yine Teşkilat dizisinindi.

TRT 1’de yayınlanan Teşkilat dizisi yeni sezona Rabia Soytürk’ün kadroya dahil olmasıyla başlamıştı. Tolga Sarıtaş ve Rabia Soytürk’ün başrolündeki dizi reyting listelerinde rakiplerine fırsat vermeden her hafta zirvede.

Ancak bu haftanın reyting sonuçlarında bir değişiklik de var. Bir süredir NOW dizisi Sahtekarlar listelerde ikinci sırada yer alırken bu hafta AB ve ABC1 olmak üzere iki kategoride üçüncü oldu. Total’de ikinciliği korudu.

Sahtekarlar’ı ise Show TV’nin sevilen dizisi Bahar geçti. Total’de beşinci olsa da AB ve ABC1’de ikinci sıradaydı. Dizi final bölümüyle ekranlardaydı.

İşte 28 Aralık Pazar Total Reyting Sonuçları 👇

İşte 28 Aralık AB Total Reyting Sonuçları 👇

İşte 28 Aralık ABC1 Total Reyting Sonuçları 👇

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio'da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
