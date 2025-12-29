Finaliyle Rakibini Geçti: 28 Aralık Pazar Reyting Sonuçları Açıklandı

TRT 1’de yayınlanan Teşkilat dizisi yeni sezona Rabia Soytürk’ün kadroya dahil olmasıyla başlamıştı. Tolga Sarıtaş ve Rabia Soytürk’ün başrolündeki dizi reyting listelerinde rakiplerine fırsat vermeden her hafta zirvede.

Ancak bu haftanın reyting sonuçlarında bir değişiklik de var. Bir süredir NOW dizisi Sahtekarlar listelerde ikinci sırada yer alırken bu hafta AB ve ABC1 olmak üzere iki kategoride üçüncü oldu. Total’de ikinciliği korudu.

Sahtekarlar’ı ise Show TV’nin sevilen dizisi Bahar geçti. Total’de beşinci olsa da AB ve ABC1’de ikinci sıradaydı. Dizi final bölümüyle ekranlardaydı.