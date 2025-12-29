Sahnede Herkesin Yüreği Ağzına Geldi: Aslı Bekiroğlu'nun Kafasına Kapı Düştü!

Oyunculuğunun yanı sıra zaman zaman tarzı ve açıklamalarıyla da sosyal medyada bolca konuşulan Bekiroğlu, geçtiğimiz günlerde bir mekanda sahneye çıkmış ve kombini nedeniyle alay konusu olmuştu. Gelen eleştirilere ise 'Dünyalar tatlısı, içinde kendimi süper kahraman gibi hissettiğim ve allı pullu bir marshmellow’a benzediğim elbiseme laf eden herkesten; kolostomi torbası ve rectus abdominis kasının yokluğunda oluşan batın fıtığı ile nasıl bir elbise giyilmesi gerektiği konusunda fikirlerini bekliyorum.' sözleriyle tepki göstermişti.