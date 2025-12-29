onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Sahnede Herkesin Yüreği Ağzına Geldi: Aslı Bekiroğlu'nun Kafasına Kapı Düştü!

Sahnede Herkesin Yüreği Ağzına Geldi: Aslı Bekiroğlu'nun Kafasına Kapı Düştü!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
29.12.2025 - 09:53

Son dönemlerde hem rol aldığı projeler hem de açıklamalarıyla gündemden düşmeyen oyuncu Aslı Bekiroğlu, bu kez sahnede yaşadığı talihsiz kazayla konuşuluyor. Başrolünde yer aldığı Sil Baştan tiyatro oyunu sırasında dekor kapısının kafasına düşmesi seyircilerin yüreğini ağza getirdi. 

İşte detaylar👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Adı Mutluluk", "Yetiş Zeynep", "Kutsal Damacana" gibi birçok projede rol alan, enerjik tavırları ve sempatik haliyle tanınan Aslı Bekiroğlu’nu bilmeyen yok.

"Adı Mutluluk", "Yetiş Zeynep", "Kutsal Damacana" gibi birçok projede rol alan, enerjik tavırları ve sempatik haliyle tanınan Aslı Bekiroğlu’nu bilmeyen yok.

Oyunculuğunun yanı sıra zaman zaman tarzı ve açıklamalarıyla da sosyal medyada bolca konuşulan Bekiroğlu, geçtiğimiz günlerde bir mekanda sahneye çıkmış ve kombini nedeniyle alay konusu olmuştu. Gelen eleştirilere ise 'Dünyalar tatlısı, içinde kendimi süper kahraman gibi hissettiğim ve allı pullu bir marshmellow’a benzediğim elbiseme laf eden herkesten; kolostomi torbası ve rectus abdominis kasının yokluğunda oluşan batın fıtığı ile nasıl bir elbise giyilmesi gerektiği konusunda fikirlerini bekliyorum.' sözleriyle tepki göstermişti.

Bu defa sahnede yaşadığı talihsiz kazayla gündeme geldi.

Bu defa sahnede yaşadığı talihsiz kazayla gündeme geldi.

Başrolünde yer aldığı Sil Baştan adlı tiyatro oyununda sahne dekorundaki kapının aniden yerinden çıkıp Bekiroğlu’nun kafasına düşmesi salonda şok etkisi yarattı. Seyirciler bir anlığına ne olduğunu anlayamasa da oyuncu durumu toparlayarak oyuna devam etmeye çalıştı.

Ardından kulise geçen oyuncu, seyircileri merakta bırakmamak adına kısa süre sonra açıklama yaparak, 'İyiyim merak etmeyin.' diyerek merak edenlerin içini rahatlattı.

Oyun sonrası ekip arkadaşlarıyla kazayı yeniden canlandırarak mizahi bir video paylaşan Bekiroğlu, moralinin yerinde olduğunu gösterdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın