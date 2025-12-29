Sahnede Herkesin Yüreği Ağzına Geldi: Aslı Bekiroğlu'nun Kafasına Kapı Düştü!
Son dönemlerde hem rol aldığı projeler hem de açıklamalarıyla gündemden düşmeyen oyuncu Aslı Bekiroğlu, bu kez sahnede yaşadığı talihsiz kazayla konuşuluyor. Başrolünde yer aldığı Sil Baştan tiyatro oyunu sırasında dekor kapısının kafasına düşmesi seyircilerin yüreğini ağza getirdi.
"Adı Mutluluk", "Yetiş Zeynep", "Kutsal Damacana" gibi birçok projede rol alan, enerjik tavırları ve sempatik haliyle tanınan Aslı Bekiroğlu’nu bilmeyen yok.
Bu defa sahnede yaşadığı talihsiz kazayla gündeme geldi.
Oyun sonrası ekip arkadaşlarıyla kazayı yeniden canlandırarak mizahi bir video paylaşan Bekiroğlu, moralinin yerinde olduğunu gösterdi.
