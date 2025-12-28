2025 Bitmeden Bir Aşk Daha Bitti: Taşacak Bu Deniz'in Gökhan'ı Ali Öner Nişan Attı
2025 daha bitmeden ünlüler dünyasında bir ayrılık daha! TRT 1’in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz’de Gökhan karakterine hayat veren Ali Öner, nişanlısı Livanur Aydın ile yollarını ayırdı. Çift geçtiğimiz yaz aile arasında yapılan sade bir törenle nişanlanmış, mutlu pozları sosyal medyada çok konuşulmuştu. Ancak ilişkilerinin bittiği iddiası önce fotoğrafların silinmesiyle gündeme geldi. Taraflar birbirini takipten çıkarınca ayrılık iddiaları iyice güçlendi.
2025’in son günlerine yaklaşırken magazin dünyası yeni bir ayrılık haberiyle çalkalanıyor.
Hatta Ali Öner, çekimlerden arta kalan vakitte sevgilisiyle birlikte Oltu’ya giderek memleket ziyaretine katılmış, çift o günlerde mutluluk pozları veriyordu.
