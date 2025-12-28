onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
2025 Bitmeden Bir Aşk Daha Bitti: Taşacak Bu Deniz'in Gökhan'ı Ali Öner Nişan Attı

2025 Bitmeden Bir Aşk Daha Bitti: Taşacak Bu Deniz'in Gökhan'ı Ali Öner Nişan Attı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
28.12.2025 - 15:10

2025 daha bitmeden ünlüler dünyasında bir ayrılık daha! TRT 1’in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz’de Gökhan karakterine hayat veren Ali Öner, nişanlısı Livanur Aydın ile yollarını ayırdı. Çift geçtiğimiz yaz aile arasında yapılan sade bir törenle nişanlanmış, mutlu pozları sosyal medyada çok konuşulmuştu. Ancak ilişkilerinin bittiği iddiası önce fotoğrafların silinmesiyle gündeme geldi. Taraflar birbirini takipten çıkarınca ayrılık iddiaları iyice güçlendi. 

İşte detaylar 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2025’in son günlerine yaklaşırken magazin dünyası yeni bir ayrılık haberiyle çalkalanıyor.

2025’in son günlerine yaklaşırken magazin dünyası yeni bir ayrılık haberiyle çalkalanıyor.

Son dönemin en popüler dizilerinden Taşacak Bu Deniz'de Gökhan karakteri ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan yakışıklı oyuncu Ali Öner, bir süredir birlikte olduğu nişanlısı Livanur Aydın ile yollarını ayırdı. Oyunculuğun yanında Best Model of Turkey derecesiyle de tanınan Öner, geçtiğimiz Ağustos ayında Aydın ile aile arasında sade bir törende nişanlanmıştı.

Hatta Ali Öner, çekimlerden arta kalan vakitte sevgilisiyle birlikte Oltu’ya giderek memleket ziyaretine katılmış, çift o günlerde mutluluk pozları veriyordu.

Hatta Ali Öner, çekimlerden arta kalan vakitte sevgilisiyle birlikte Oltu’ya giderek memleket ziyaretine katılmış, çift o günlerde mutluluk pozları veriyordu.

Livanur Aydın, 'Babam Oltulu, uzun süredir gelmiyordum. Ali de merak ediyordu, birlikte geldik. Cağ kebabını bayılarak yiyor, tarihi yerleri geziyoruz' sözleriyle ilişkilerinin ne kadar keyifli gittiğini dile getirmişti. Ancak bu mutlu birliktelik bugünlerde bambaşka bir noktada.

İkili hakkında ayrılık iddiaları ortaya atıldı. İki tarafın da fotoğrafları silmesi ve birbirlerini takipten çıkması iddiaları güçlendirdi. Kısa süreli bir küslük mü yoksa ipler tamamen koptu mu bekleyip göreceğiz...

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın