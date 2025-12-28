2025 Bitmeden Bir Aşk Daha Bitti: Taşacak Bu Deniz'in Gökhan'ı Ali Öner Nişan Attı

Livanur Aydın, 'Babam Oltulu, uzun süredir gelmiyordum. Ali de merak ediyordu, birlikte geldik. Cağ kebabını bayılarak yiyor, tarihi yerleri geziyoruz' sözleriyle ilişkilerinin ne kadar keyifli gittiğini dile getirmişti. Ancak bu mutlu birliktelik bugünlerde bambaşka bir noktada.

İkili hakkında ayrılık iddiaları ortaya atıldı. İki tarafın da fotoğrafları silmesi ve birbirlerini takipten çıkması iddiaları güçlendirdi. Kısa süreli bir küslük mü yoksa ipler tamamen koptu mu bekleyip göreceğiz...