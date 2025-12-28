İkinci Kez Yasa Boğuldu: Serkan Keskin’in Babası Vehbi Keskin Hayatını Kaybetti
Ünlü oyuncu Serkan Keskin peş peşe acı haberlerle sarsıldı. 7 ay önce annesi Zeliha Keskin'i toprağa veren oyuncu bu kez bir süredir tedavi gören babası Vehbi Keskin'i kaybetti. Vehbi Keskin İzmit'te 'Yorgancı Vehbi' olarak tanınıyordu.
Leyla ile Mecnun dizisindeki İsmail Abi rolüyle gönüllerde taht kuran başarılı oyuncu Serkan Keskin, ailesinde yaşanan kayıplarla zor bir dönemden geçiyor.
Serkan Keskin’in babası Vehbi Keskin, bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesi veriyordu.
Yas haberinin bir diğer acı yanı ise, Serkan Keskin’in yalnızca yedi ay önce annesi Zeliha Keskin’i kaybetmiş olması.
