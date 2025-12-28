onedio
İkinci Kez Yasa Boğuldu: Serkan Keskin’in Babası Vehbi Keskin Hayatını Kaybetti

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
28.12.2025 - 11:57

Ünlü oyuncu Serkan Keskin peş peşe acı haberlerle sarsıldı. 7 ay önce annesi Zeliha Keskin'i toprağa veren oyuncu bu kez bir süredir tedavi gören babası Vehbi Keskin'i kaybetti. Vehbi Keskin İzmit'te 'Yorgancı Vehbi' olarak tanınıyordu.

Leyla ile Mecnun dizisindeki İsmail Abi rolüyle gönüllerde taht kuran başarılı oyuncu Serkan Keskin, ailesinde yaşanan kayıplarla zor bir dönemden geçiyor.

Geçtiğimiz aylarda ilk kez baba olmanın mutluluğunu yaşayan oyuncu, iki kez üst üste acı kayıplar yaşadı. Henüz annesinin yası bitmemişken bu kez babasının ölümüyle sarsıldı.

Serkan Keskin’in babası Vehbi Keskin, bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesi veriyordu.

58 yıldır İzmit’te esnaflık yapan ve çevresi tarafından 'Yorgancı Vehbi' olarak tanınan Keskin, doktorların tüm çabasına rağmen 86 yaşında hayatını kaybetti.

Cenaze programı da netleşti. Vehbi Keskin’in cenazesi, 28 Aralık Pazar günü öğle namazının ardından Fevziye Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrası Bağçeşme Mezarlığı aile kabristanlığına defnedilecek.

Yas haberinin bir diğer acı yanı ise, Serkan Keskin’in yalnızca yedi ay önce annesi Zeliha Keskin’i kaybetmiş olması.

Ünlü oyuncu, annesini yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle toprağa vermişti. Böylece Keskin ailesi kısa sürede iki büyük kayıpla sarsılmış oldu.

