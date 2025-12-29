Faruk Sabancı'nın "Sıradan Bir Ailede Doğmayı Tercih Etmezdim" Sözleri Sosyal Medyayı Karıştırdı

Hakan Sabancı'nın ilişkileri, Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Sabancı ile özel hayatı magazinde en çok konuşulan konulardan. Faruk Sabancı'nın da şu sıralar güzel oyuncu Esra Bilgiç'le dolu dizgin aşkı konuşuluyor. Evlenmeleri beklenen çift konu hakkında geçtiğimiz günlerde 'Her şey yolunda. Evlilik için henüz çok erken' açıklamasında bulunmuştu.

DJ'lik yapan Faruk Sabancı son olarak Armağan Çağlayan'ın programına konuk oldu. Açıklamaları sosyal medyada bir anda gündeme oturdu.