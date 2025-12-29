onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Faruk Sabancı'nın "Sıradan Bir Ailede Doğmayı Tercih Etmezdim" Sözleri Sosyal Medyayı Karıştırdı

Faruk Sabancı'nın "Sıradan Bir Ailede Doğmayı Tercih Etmezdim" Sözleri Sosyal Medyayı Karıştırdı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
29.12.2025 - 09:02

Sabancı ailesinin gözde bekarlarından Faruk Sabancı geçtiğimiz gün Armağan Çağlayan'ın programına konuk oldu. Armağan Çağlayan'ın 'Sıradan bir ailede doğmayı tercih eder miydiniz?' sorusuna 'Etmezdim. Çünkü bu şekilde doğdum bu şekilde yetiştim ve buna alışkın bir insan olduğum için keşke farklı olsaydı demiyorum. Çünkü buyum, genetiğim, kültürüm, eğitimim de bu.' yanıtını verdi. Sözleri sosyal medyada pek sıcak karşılanmadı.

İşte gelen yorumlar 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sabancı ailesini tanımayanınız yoktur.

Sabancı ailesini tanımayanınız yoktur.

Hakan Sabancı'nın ilişkileri, Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Sabancı ile özel hayatı magazinde en çok konuşulan konulardan. Faruk Sabancı'nın da şu sıralar güzel oyuncu Esra Bilgiç'le dolu dizgin aşkı konuşuluyor. Evlenmeleri beklenen çift konu hakkında geçtiğimiz günlerde 'Her şey yolunda. Evlilik için henüz çok erken' açıklamasında bulunmuştu. 

DJ'lik yapan Faruk Sabancı son olarak Armağan Çağlayan'ın programına konuk oldu. Açıklamaları sosyal medyada bir anda gündeme oturdu.

Her şey Armağan Çağlayan'ın "Sıradan bir ailede doğmayı tercih eder miydiniz?" şeklindeki sorusuyla başladı.

Her şey Armağan Çağlayan'ın "Sıradan bir ailede doğmayı tercih eder miydiniz?" şeklindeki sorusuyla başladı.

Faruk Sabancı ise soruya 'Etmezdim. Çünkü bu şekilde doğdum bu şekilde yetiştim ve buna alışkın bir insan olduğum için keşke farklı olsaydı demiyorum. Çünkü buyum, genetiğim, kültürüm, eğitimim de bu.' sözleriyle yanıt verdi. Açıklaması sosyal medyada jet hızıyla yayıldı ve yorumlar da peşi sıra geldi.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın