onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Veliaht’ta Zafer Karslı Defteri Kapandı Sette Bora Akkaş’a Hüzünlü Veda

Veliaht’ta Zafer Karslı Defteri Kapandı Sette Bora Akkaş’a Hüzünlü Veda

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
28.02.2026 - 21:24

Veliaht dizisinde bir karakterin hikayesi sona erdi. Zafer Karslı artık ekranlarda olmayacak. Bora Akkaş’ın canlandırdığı karakter için özel bir veda hazırlandı. Set ortamında duygusal anlar yaşandı. Oyuncu ekip arkadaşlarıyla vedalaştı, alkışlar arasında uğurlandı. Veliaht’ta yeni bir dönem başlıyor. Gelin detaylara geçelim…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sinan Öztürk’ün yönettiği Veliaht dizisinde önemli bir ayrılık yaşandı.

Sinan Öztürk’ün yönettiği Veliaht dizisinde önemli bir ayrılık yaşandı.

Bora Akkaş’ın hayat verdiği Zafer Karslı karakterinin hikayesi tamamlandı. Senaryo gereği karakter için net bir kapanış yazıldı. İzleyiciye duygusal bir sahneyle veda edildi. 

Veliaht geniş oyuncu kadrosuyla yoluna devam edecek. Akın Akınözü, Serra Arıtürk ve Ercan Kesal başta olmak üzere birçok isim hikayede yer almayı sürdürüyor. Ancak Zafer Karslı sayfası kapanmış oldu. İzleyiciler karakterin gidişine sosyal medyada yorum yaptı. Bazıları vedanın erken olduğunu düşündü. Bora Akkaş ekiple tek tek vedalaştı. Fotoğraflar çekildi, sarılmalar yaşandı. Veliaht yeni bölümlerde farklı bir akışla ekran yolculuğunu sürdürecek.

İşte detaylar 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın