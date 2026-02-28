Veliaht’ta Zafer Karslı Defteri Kapandı Sette Bora Akkaş’a Hüzünlü Veda
Veliaht dizisinde bir karakterin hikayesi sona erdi. Zafer Karslı artık ekranlarda olmayacak. Bora Akkaş’ın canlandırdığı karakter için özel bir veda hazırlandı. Set ortamında duygusal anlar yaşandı. Oyuncu ekip arkadaşlarıyla vedalaştı, alkışlar arasında uğurlandı. Veliaht’ta yeni bir dönem başlıyor. Gelin detaylara geçelim…
Sinan Öztürk’ün yönettiği Veliaht dizisinde önemli bir ayrılık yaşandı.
