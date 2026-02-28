Veliaht’ta Zafer Karslı Defteri Kapandı Sette Bora Akkaş’a Hüzünlü Veda

Bora Akkaş’ın hayat verdiği Zafer Karslı karakterinin hikayesi tamamlandı. Senaryo gereği karakter için net bir kapanış yazıldı. İzleyiciye duygusal bir sahneyle veda edildi.

Veliaht geniş oyuncu kadrosuyla yoluna devam edecek. Akın Akınözü, Serra Arıtürk ve Ercan Kesal başta olmak üzere birçok isim hikayede yer almayı sürdürüyor. Ancak Zafer Karslı sayfası kapanmış oldu. İzleyiciler karakterin gidişine sosyal medyada yorum yaptı. Bazıları vedanın erken olduğunu düşündü. Bora Akkaş ekiple tek tek vedalaştı. Fotoğraflar çekildi, sarılmalar yaşandı. Veliaht yeni bölümlerde farklı bir akışla ekran yolculuğunu sürdürecek.