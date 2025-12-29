Kuruluş Orhan’da Sürpriz Veda: Usta İsim Diziden Ayrılıyor
Kuruluş Orhan cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Sezon boyunca hikaye ve kadrodaki değişimlerimden dolayı dikkatle takip edilen dizide önemli bir ayrılık gündeme geldi. Yılbaşı haftası nedeniyle yeni bölümü ekrana gelmeyecek olan yapım, bu arayı bir vedayla geçirecek. Cihan Ünal, kadrodan ayrılacak. İşte detaylar…
Kaynak: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
ATV ekranlarında yayınlanan ve Bozdağ Film imzası taşıyan Kuruluş Orhan’da çekimler hız kesmeden sürüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cihan Ünal’ın bu projedeki yeri ise ayrı bir anlam taşıyordu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın