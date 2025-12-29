Kuruluş Orhan’da Sürpriz Veda: Usta İsim Diziden Ayrılıyor

Kuruluş Orhan cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Sezon boyunca hikaye ve kadrodaki değişimlerimden dolayı dikkatle takip edilen dizide önemli bir ayrılık gündeme geldi. Yılbaşı haftası nedeniyle yeni bölümü ekrana gelmeyecek olan yapım, bu arayı bir vedayla geçirecek. Cihan Ünal, kadrodan ayrılacak. İşte detaylar…

Kaynak: Birsen Altuntaş