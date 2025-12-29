onedio
Kuruluş Orhan’da Sürpriz Veda: Usta İsim Diziden Ayrılıyor

Elif Sude Yenidoğan
29.12.2025 - 15:20

Kuruluş Orhan cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Sezon boyunca hikaye ve kadrodaki değişimlerimden dolayı dikkatle takip edilen dizide önemli bir ayrılık gündeme geldi. Yılbaşı haftası nedeniyle yeni bölümü ekrana gelmeyecek olan yapım, bu arayı bir vedayla geçirecek. Cihan Ünal, kadrodan ayrılacak. İşte detaylar…

Kaynak: Birsen Altuntaş

ATV ekranlarında yayınlanan ve Bozdağ Film imzası taşıyan Kuruluş Orhan’da çekimler hız kesmeden sürüyor.

Dizinin 10. bölüm hazırlıkları devam ederken ekipten bir isimle yollar ayrılıyor. Yönetmenliğini Bülent İşbilen’in üstlendiği projede Osman Bey karakterine hayat veren usta oyuncu Cihan Ünal, diziye veda etmeye hazırlanıyor.

Cihan Ünal’ın bu projedeki yeri ise ayrı bir anlam taşıyordu.

Usta oyuncu, tam 37 yıl sonra yeniden Osman Bey karakteriyle seyirci karşısına çıkmıştı. Bu detay, dizinin en çok konuşulan yönlerinden biri olmuştu. Ünal’ın performansı izleyicilerden de büyük ilgi gördü. Ayrılık haberi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Öte yandan Cihan Ünal, yılbaşı gecesi televizyon ekranlarında farklı bir sürprizle yer alacak. “O Ses Türkiye Yılbaşı Özel” programında sahneye çıkacak. Usta sanatçı, Frank Sinatra’nın “New York New York” şarkısını seslendirecek.

