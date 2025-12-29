22-28 Aralık Haftasının En Çok İzlenen Dizileri Belli Oldu
Televizyon ekranlarında rekabetin dozu her geçen hafta biraz daha artıyor. Özellikle son haftalarda iki iddialı yapım arasındaki çekişme izleyicinin de ilgisini diri tutuyor. Biri zirveye yerleşirken diğeri hemen arkasından geliyor. Bu dalgalı tablo reyting sonuçlarını daha da merak edilir hale getiriyor. 22-28 Aralık haftasının verileri de bu heyecanın sürdüğünü ortaya koydu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Haftanın reyting listesinde yine tanıdık isimler öne çıktı. Uzak Şehir ile Taşacak Bu Deniz arasındaki liderlik yarışı bu hafta da dikkatle izlendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Listenin üst sıralarında yer alan bir diğer yapım ise Eşref Rüya oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın