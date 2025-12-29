onedio
22-28 Aralık Haftasının En Çok İzlenen Dizileri Belli Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
29.12.2025 - 15:53

Televizyon ekranlarında rekabetin dozu her geçen hafta biraz daha artıyor. Özellikle son haftalarda iki iddialı yapım arasındaki çekişme izleyicinin de ilgisini diri tutuyor. Biri zirveye yerleşirken diğeri hemen arkasından geliyor. Bu dalgalı tablo reyting sonuçlarını daha da merak edilir hale getiriyor. 22-28 Aralık haftasının verileri de bu heyecanın sürdüğünü ortaya koydu.

Haftanın reyting listesinde yine tanıdık isimler öne çıktı. Uzak Şehir ile Taşacak Bu Deniz arasındaki liderlik yarışı bu hafta da dikkatle izlendi.

İki dizi, farklı haftalarda zirveyi paylaşarak sezonun en güçlü yapımları olduklarını bir kez daha kanıtladı. İzleyici tarafında oluşan merak, sonuçlara da yansıdı. Haftanın kazananı ise küçük bir farkla belli oldu. Total grubunda bu kez ibre Uzak Şehir’den yana döndü. Dizi, haftayı zirvede tamamlayarak rakibini çok az bir farkla geride bıraktı. Taşacak Bu Deniz ise Total’de ikinci sıraya yerleşmesine rağmen güçlü performansını korudu. İki yapım arasındaki bu yakın oranlar, rekabetin ne kadar başa baş geçtiğini gösterdi.

Listenin üst sıralarında yer alan bir diğer yapım ise Eşref Rüya oldu.

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan dizi, tüm kategorilerde üçüncü sıraya yerleşerek istikrarlı grafiğini sürdürdü. Halef, Kızılcık Şerbeti ve Güller Günahlar da haftanın dikkat çeken yapımları arasında yer aldı.

İşte 22-28 Aralık haftasının en çok izlenen dizileri 👇

Total:

AB:

  • Taşacak Bu Deniz

  • Uzak Şehir

  • Eşref Rüya

  • Kızılcık Şerbeti

  • Teşkilat

ABC1:

  • Taşacak Bu Deniz

  • Uzak Şehir

  • Eşref Rüya

  • Güller ve Günahlar

  • Teşkilat

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
