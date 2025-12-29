22-28 Aralık Haftasının En Çok İzlenen Dizileri Belli Oldu

İki dizi, farklı haftalarda zirveyi paylaşarak sezonun en güçlü yapımları olduklarını bir kez daha kanıtladı. İzleyici tarafında oluşan merak, sonuçlara da yansıdı. Haftanın kazananı ise küçük bir farkla belli oldu. Total grubunda bu kez ibre Uzak Şehir’den yana döndü. Dizi, haftayı zirvede tamamlayarak rakibini çok az bir farkla geride bıraktı. Taşacak Bu Deniz ise Total’de ikinci sıraya yerleşmesine rağmen güçlü performansını korudu. İki yapım arasındaki bu yakın oranlar, rekabetin ne kadar başa baş geçtiğini gösterdi.