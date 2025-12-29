İzleyicinin Israrı Yanıt mı Buldu? Disney Plus'ın Ben Leman'ın Final Bölümünü Paylaşma Şekli Heyecan Yarattı
NOW TV'de yayınlanan Ben Leman, final kararıyla tüm sevenlerini fazlasıyla üzmüştü. Dizinin hayranları reytinglere yenik düşmesinin ardından kenetlenmiş ve Ben Leman'ın Disney Plus'a alınması için ellerinden geleni yapmışlardı. Çağrılarının karşılık bulup bulmadığını merak eden Disney Plus izleyicileri, platformda bir sürprizle karşılaştı.
NOW TV'nin sevilen dizisi Ben Leman, reytinglere yenik düştü.
Ben Leman izleyicileri dizinin Disney Plus'ta devam etmesi için büyük bir çaba harcadılar.
