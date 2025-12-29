onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
İzleyicinin Israrı Yanıt mı Buldu? Disney Plus'ın Ben Leman'ın Final Bölümünü Paylaşma Şekli Heyecan Yarattı

İzleyicinin Israrı Yanıt mı Buldu? Disney Plus'ın Ben Leman'ın Final Bölümünü Paylaşma Şekli Heyecan Yarattı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
29.12.2025 - 21:17

NOW TV'de yayınlanan Ben Leman, final kararıyla tüm sevenlerini fazlasıyla üzmüştü. Dizinin hayranları reytinglere yenik düşmesinin ardından kenetlenmiş ve Ben Leman'ın Disney Plus'a alınması için ellerinden geleni yapmışlardı. Çağrılarının karşılık bulup bulmadığını merak eden Disney Plus izleyicileri, platformda bir sürprizle karşılaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

NOW TV'nin sevilen dizisi Ben Leman, reytinglere yenik düştü.

NOW TV'nin sevilen dizisi Ben Leman, reytinglere yenik düştü.

Dizinin bir türlü yükselmeyen reytingleri sebebiyle kanal final kararı verdi. Her ne kadar 12. bölüm reytinglerine göre karar verilecek dense de artan reytingler karardan döndüremedi ve dizi 13. bölümünde final yaptı.

Ben Leman izleyicileri dizinin Disney Plus'ta devam etmesi için büyük bir çaba harcadılar.

Ben Leman izleyicileri dizinin Disney Plus'ta devam etmesi için büyük bir çaba harcadılar.

Oyuncuların imalı paylaşımlarının ardından final yapan dizinin son bölümü Disney Plus'ta yayınlandı. Ancak izleyiciyi daha büyük bir şüpheye düşürecek bir şekilde! Ben Leman'ın 13. bölüm final etiketiyle değil, sezon finali etiketiyle paylaşıldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
herohe7189

daesh suriyeli afgan paki 9 cocuklu guruh kapinizda mediazone,Hull City kurtaramaz sizi.