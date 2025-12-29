onedio
Yalnızca 4 Dizi Yayınlanacak: Yeni Yıl Haftasında Diziler Birer Birer İptal Oluyor

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
29.12.2025 - 22:48

2026'ya girerken yeni haftada hangi dizilerin yayınlanıp hangilerinin yayınlanmayacağı merak ediliyor. Kanal D, Show TV, Atv, NOW TV, TRT 1 ve Star TV'de yayınlanan Teşkilat, Gönül Dağı, Taşacak Bu Deniz, Cennetin Çocukları, Mehmed Fetihler Sultanı, Halef, Veliaht, Uzak Şehir, Eşref Rüya, Güller ve Günahlar gibi dizilerin bu hafta yeni bölümünün olup olmadığı araştırılıyor. Yeni haftada hangi diziler var? İşte detaylar...

Yılbaşı haftasında dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor.

Teşkilat, Gönül Dağı, Taşacak Bu Deniz, Cennetin Çocukları, Mehmed Fetihler Sultanı, Halef, Veliaht, Uzak Şehir, Eşref Rüya, Güller ve Günahlar gibi diziler bu hafta var mı, yayınlanacak mı diye araştırılmaya başlandı. Bu hafta yalnızca dört dizinin yayınlanacağı öğrenildi.

Yılbaşı haftasında Kıskanmak, Cennetin Çocukları, Rüya Gibi ve Mehmed Fetihler Sultanı yayınlanacak.

Teşkilat, Gönül Dağı, Taşacak Bu Deniz, Halef, Veliaht, Uzak Şehir, Eşref Rüya, Güller ve Günahlar ve pek çok dizi bu hafta yayınlanmayacak. A.B.İ. dizisi de bu hafta yayın hayatına başlamayacak.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
