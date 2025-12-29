Yalnızca 4 Dizi Yayınlanacak: Yeni Yıl Haftasında Diziler Birer Birer İptal Oluyor
2026'ya girerken yeni haftada hangi dizilerin yayınlanıp hangilerinin yayınlanmayacağı merak ediliyor. Kanal D, Show TV, Atv, NOW TV, TRT 1 ve Star TV'de yayınlanan Teşkilat, Gönül Dağı, Taşacak Bu Deniz, Cennetin Çocukları, Mehmed Fetihler Sultanı, Halef, Veliaht, Uzak Şehir, Eşref Rüya, Güller ve Günahlar gibi dizilerin bu hafta yeni bölümünün olup olmadığı araştırılıyor. Yeni haftada hangi diziler var? İşte detaylar...
Yılbaşı haftasında dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor.
Yılbaşı haftasında Kıskanmak, Cennetin Çocukları, Rüya Gibi ve Mehmed Fetihler Sultanı yayınlanacak.
