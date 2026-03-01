Mart Ayının Astrolojik Olayları: Bu Ay Retro Var mı? Mart Ayı Burç Kehanetleri

İstediğiniz yeni bir enerji, yeni bir döngü mü? Mart ayına adım attığımız bugünlerde, gökyüzü bize ilkbaharın taze ve canlı enerjisini sunuyor... İşte bu da hem kişisel hem toplumsal düzeyde büyük bir değişim ve yenilenme dönemini müjdeliyor. Kimi zaman hızlı ve kesin kararlar alırken bulacaksınız kendinizi, kimi zaman ise dünyayı durdurup derin düşüncelere dalma ihtiyacı hissedeceksiniz.

Mars'ın Balık burcuna geçiş yapmasıyla başlayan Mart ayı, duygusal dalgalanmalar ve motivasyon arasında bir denge kurmanız gerektirebilir. Dahası, Venüs'ün Koç ve Boğa burçlarına geçişi, Merkür'ün Balık burcundaki kavuşumu ve Kanlı Ay Tutulması da hayatında köklü değişimlerin habericisi olabilir.

Peki, Mart ayı burçları nasıl etkileyecek? Mart ayında hangi günler enerji dolu, hangi günler daha dikkatli olmanız gerekiyor? Mart ayında neler olacak? Gelin, birlikte bakalım.