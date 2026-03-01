onedio
Mart Ayının Astrolojik Olayları: Bu Ay Retro Var mı? Mart Ayı Burç Kehanetleri

Mart Ayının Astrolojik Olayları: Bu Ay Retro Var mı? Mart Ayı Burç Kehanetleri

astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
02.03.2026 - 02:38

İstediğiniz yeni bir enerji, yeni bir döngü mü? Mart ayına adım attığımız bugünlerde, gökyüzü bize ilkbaharın taze ve canlı enerjisini sunuyor... İşte bu da hem kişisel hem toplumsal düzeyde büyük bir değişim ve yenilenme dönemini müjdeliyor. Kimi zaman hızlı ve kesin kararlar alırken bulacaksınız kendinizi, kimi zaman ise dünyayı durdurup derin düşüncelere dalma ihtiyacı hissedeceksiniz.

Mars'ın Balık burcuna geçiş yapmasıyla başlayan Mart ayı, duygusal dalgalanmalar ve motivasyon arasında bir denge kurmanız gerektirebilir. Dahası, Venüs'ün Koç ve Boğa burçlarına geçişi, Merkür'ün Balık burcundaki kavuşumu ve Kanlı Ay Tutulması da hayatında köklü değişimlerin habericisi olabilir. 

Peki, Mart ayı burçları nasıl etkileyecek? Mart ayında hangi günler enerji dolu, hangi günler daha dikkatli olmanız gerekiyor? Mart ayında neler olacak? Gelin, birlikte bakalım.

Kanlı Ay Tutulması ile Başlayan Mart Ayının Mottosu: "Sezgisel ve Cesur"

Kanlı Ay Tutulması ile Başlayan Mart Ayının Mottosu: "Sezgisel ve Cesur"

Mart ayı, astrolojik bir dönüm noktası olarak karşımıza çıkıyor. Mars'ın 2 Mart'ta Balık burcuna geçişiyle, ayın enerjisi adeta ahenkle dans ediyor, yumuşak ama bir o kadar da etkileyici bir atmosfer yaratıyor. Bu dönem, duygusal motivasyonun arttığı, sezgilerin ise içgüdüsel bir pusula gibi hayatı yönlendirdiği kadersel anlara şahitlik edeceğiz. 

Hemen ardından ise 3 Mart'ta Başak burcundaki Tam Ay Tutulması ile birlikte, uzun süredir ertelediğiniz, belki de görmezden geldiğiniz konular gün yüzüne çıkacak. İster kariyerinizde, ister özel hayatınızda, bazı kapılar kapanacak, bazıları ise yeni başlangıçlar için aralanacak.

Mart ayı, hem duygusal hem de zihinsel güçlerinizi sınayacak bir ay olacak. Yani bu ay, seçimlerinizi yaparken cesur olun ama dengenizi de koruyun!

Astrolojik Anlamda Mart Ayı Nasıl Geçecek?

Astrolojik Anlamda Mart Ayı Nasıl Geçecek?

Şimdi sıkı durun zira: 7 Mart, astroloji dünyasında önemli bir tarih. Bu tarihte Merkür ve Güneş, Balık burcunda bir araya gelerek kozmik bir dansa başlıyor. Bu kavuşum, Merkür Cazimi etkisini de beraberinde getiriyor. Bu etki altında, zihninizdeki fikirler adeta bir nehir gibi akıp geliyor. Yaratıcılığınızın doruk noktasına ulaştığı bu dönemde, fikirlerinizi hayata geçirmek için acele edin! 

15 Mart'ta ise Merkür ve Mars, Balık burcunda kavuşum yaparak iletişim ve girişimlerinizi şekillendiriyor. İşte şimdi, sezgileriniz radar gibi çalışacak... 

Venüs'ün Koç burcuna geçişi ve 30 Mart'ta Boğa burcuna yapacağı geçiş ise aşk ve ilişkiler alanında önemli etkiler yaratıyor. İlişkilerde empati ve anlayışın ön plana çıktığı Mart ayında, eski alışkanlıkları geride bırakıp yeniliklere kucak açmak harika olacak. Yeni başlangıçlar, yeni fırsatlar ve yeni umutlar bu dönemde sizi bekliyor.

Mart Ayında Retro Var mı? Şansımız Dönecek mi?

Bu ay retro yok ama şans kapıyı kıracak! Mart ayı, gökyüzü hareketlerinin yoğun olduğu, heyecan verici bir ay olacak. Jüpiter, 10 Mart'ta Yengeç burcunda ileri harekete geçiyor. Bu, her ne kadar retro hareketi olmasa da, şans ve fırsatların somutlaşmaya başlaması anlamına geliyor. Bu, sizin için adeta bir şans kapısı açıyor ve bu ay boyunca projelerinizin ve planlarınızın sonuçlarını görmeye başlayacağınız bir döneme işaret ediyor. Yani, Mart ayı, hayallerinize bir adım daha yaklaşacağınız bir ay olacak.

Mart Ayında Meydana Gelecek Astrolojik Olaylar

Mart Ayında Meydana Gelecek Astrolojik Olaylar

  • 2 Mart'ta, Mars'ın Balık burcuna geçişiyle birlikte, duygusal motivasyon ve sezgisel yeteneklerin artışını bekleyin. Bu dönemde, içgüdülerinize daha çok güvenme eğiliminde olabilirsiniz.

  • 3 Mart'ta ise Başak burcunda bir Tam Ay Tutulması yaşanacak. Bu kanlı Ay tutulması, hayatınızın bazı alanlarında kapıların kapanmasına, bazılarının ise yeni fırsatlarla açılmasına neden olabilir.

  • 6 Mart'ta, Venüs'ün Koç burcuna geçişiyle birlikte, ilişkilerde cesur adımlar atma zamanı geliyor. Bu dönem, risk almayı gerektiren kararlar alabilirsiniz! 

  • 7 Mart'ta, Merkür ve Güneş'in Balık burcunda kavuşmasıyla, yaratıcılığınızın ve sezgisel yeteneklerinizin doruk noktasına ulaşacağı bir döneme giriyoruz. Şimdi içgüdülerinize güvenerek yeni fikirler üretin ve hayallerinizi gerçeğe dönüştürün. 

  • 8 Mart'ta, Venüs ve Satürn'ün Koç burcunda kavuşmasıyla, ilişkilerde sorumluluk ve denge ön plana çıkıyor. Şimdi, her şey daha gerçek olacak! 

  • 10 Mart'ta, Jüpiter'in Yengeç burcunda ileri hareketine başlamasıyla, hayatınızdaki fırsatların somutlaşmaya başladığını görebilirsiniz.

  • 15 Mart'ta, Merkür ve Mars'ın Balık burcunda kavuşmasıyla, sezgisel girişimler ön plana çıkıyor. Hisleriniz gerçek olacak. 

  • 19 Mart'ta, Balık burcunda Yeni Ay'la birlikte, yeni başlangıçlar ve duygusal dönüşümler sizi bekliyor.

  • 20 Mart'ta, Güneş'in Koç burcuna geçişi ve 21 Mart'ta İlkbahar Ekinoksu ile birlikte, enerji ve motivasyonunuz yükselecek. Artık taşlar yerine oturacak, her şey düzene girecek. 

  • 28 Mart'ta, Satürn ve Plüton arasında olumlu bir sekstil açı oluşacak. Bu, stratejik ve uzun vadeli planlarınıza destek sağlayacak.

  • 30 Mart'ta ise Venüs'ün Boğa burcuna geçişiyle, ilişkilerde güvenli ve sağlam bağlar oluşacak.

Mart Ayının Enleri: İşte Mart'ın En Şanslı ve En Zor Günler

Mart Ayının Enleri: İşte Mart'ın En Şanslı ve En Zor Günler

Mart ayı, enerji dolu bir atmosferle geliyor ve bu enerji, iniş çıkışlarıyla da olsa bize heyecan verici bir ay vaat ediyor. Ayın en belirgin özelliklerinden biri olan 2 ve 3 Mart'taki Mars hareketi ve Tam Ay Tutulması, cesareti ve duygusal farkındalığı bir araya getiriyor. Bu, kendimizi daha güçlü hissetmemizi sağlayacak ve duygusal anlamda daha bilinçli olmamızı teşvik edecek.

19 Mart'ta Yeni Ay'ın doğuşu ve 20 Mart'taki Güneş geçişi ise yeni başlangıçların kapılarını aralıyor. Bu dönem, hayatımızda yeni bir sayfa açmak için mükemmel bir zaman. 30 Mart'ta da Venüs'ün geçişi ile aşk ve ilişkiler alanında büyük fırsatlar bizi bekliyor.

Sonuç olarak, Mart ayı hep ileriye bakmanızı sağlayacak. Siz yine de 2, 3, 19, 20, 21 ve 30 Mart tarihlerini kaydedin. Çünkü bugünlerde şansınız dönebilir, hayatınız değişebilir ve her şey istediğiniz gibi olabilir.

Koç: “Yeni başlangıçlara...”

Koç: “Yeni başlangıçlara...”

Mars ve Venüs'ün gökyüzünde dansı, kariyer hayatınızda cesur ve kararlı adımlar atmanız için size ilham veriyor. Bu iki gezegenin enerjisi, sıradanlıktan uzaklaşıp hedeflerinize doğru emin adımlarla ilerlemenizi sağlıyor.

Ayın ortasında ise Merkür ve Mars'ın kavuşumu, yaratıcılığınızı ve sezgilerinizi kullanarak projelerinizi bir üst seviyeye taşımanız için size destek oluyor. 20 Mart'ta gerçekleşecek olan Güneş geçişi ise sahne ışıklarını üzerinize çeviriyor ve hayatınızı değiştirme fırsatı sunuyor. 

Kısacası, hayat sizin! Şimdi istediğiniz yerden başlayın...

Boğa: “Şansınız dönüyor”

Boğa: “Şansınız dönüyor”

Ayın ilk günlerinde kalbinizi saran duygusal fırtınalar, biraz canınızı sıkabilir. Neyse ki bu bulutların ardından Güneş yüzünü gösterecek! 

10 Mart'ta büyük şans gezegeni Jüpiter, finansal ve kariyer hayatınızda somut fırsatların kapınızı çalacak! Ay bitmeden ise tam da 30 Mart tarihinde aşk gezegeni Venüs'ün etkileyici geçişi, romantizmi yeni bir seviyeye taşıyacak. Bu geçiş, aşkta sağlam ve güven dolu bağları temsil ediyor. Belki de uzun zamandır beklediğiniz bir itiraf, bir özür ya da bir teklif bu dönemde karşınıza çıkabilir.

Belli ki bu ay kalbiniz de cebiniz de dolacak!

İkizler: “Hep bir yol vardır!"

İkizler: “Hep bir yol vardır!"

Sizin için takvimler 7 ve 15 Mart'ı işaret ediyor. Bu tarihler, sizin için adeta birer altın fırsat. Yaratıcı fikirlerinizi hayata geçirme, hızlı ve etkili kararlar alabilme şansı sunuyor. Ancak unutmayın, her şey her zaman planlandığı gibi gitmez. Gökyüzünün gizemli güçleri, Tutulma'nın etkisiyle bazı projelerinizi yeniden şekillendirebilir.

Öyleyse, bu dönemde kendinizi bir sanatçının tuvali gibi düşünün. Her fırça darbesi, bir öncekinden farklı bir iz bırakır. 

Hayat ne getirse getirsin, siz farklı yollar arayın!

Yengeç: “Hayatın cömertliği üzerinizde”

Yengeç: “Hayatın cömertliği üzerinizde”

Jüpiter'in burcunda ilerlemesiyle, hayatınıza taze bir enerji ve heyecan getiriyor. Adeta şans ve fırsatlar peşi sıra kapını aralıyor... Bu, belki de uzun zamandır beklediğiniz bir iş teklifi, yeni bir aşk ya da beklenmedik bir maddi kazanç şeklinde karşınıza çıkabilir. Evrenin bu cömert jesti, hayatınıza yeni ve heyecan verici bir boyut katacak.

19 Mart'taki Yeni Ay'ın Balık burcundaki enerjisi ise duygusal ve ruhsal anlamda bir yenilenme ve taze bir başlangıç yapma fırsatı sunuyor. Bu, belki de eski bir yaranın iyileşmesi, bir ilişkide yeni bir sayfa açmak ya da hayatınızın belirli bir alanında yeni bir yola girmek anlamına gelebilir. 

Şimdi şans sizi bekliyor, evrenin cömert jestleriyle güçlenin!

Aslan: “Güç ve denge..."

Aslan: “Güç ve denge..."

3 Mart'ta gökyüzünün büyülü sahnesinde gerçekleşecek olan Tam Ay Tutulması, adeta bir spot ışığı gibi üzerinize çevrilecek ve görünürlüğünüzü kısa sürede artıracak. Bu ayın enerjisi, sizi hem iş hayatınızda hem de sosyal yaşantınızda ön plana çıkaracak ve adeta bir yıldız gibi parlamanızı sağlayacak. Fırsatlar kapınızı çalacak ve siz de bu fırsatları değerlendirebilecek güçte olacaksınız.

20 Mart'ta ise gökyüzünün perdesi, Güneş'in geçişine ev sahipliği yapacak. Bu tarihi not edin çünkü bu, sahneye çıkmak ve liderlik vasıflarınızı tüm dünyaya göstermek için mükemmel bir zaman olacak. Kendinizi ifade etmek, fikirlerinizi paylaşmak ve etrafınızdakilere ilham vermek için bu özel günü kaçırmayın. 

Bu ay, sizin ayınız olacak: Şansı kucaklayın!

Başak: “Hayat değişiyor...”

Başak: “Hayat değişiyor...”

Burcunuzdaki Kanlı Ay Tutulma ve Dolunay'ın etkisiyle, iş hayatınız ve günlük rutinlerinizde beklenmedik, hatta belki de radikal değişimler kapınızı çalabilir. Bu değişimler ilk başta sizi biraz tedirgin edebilir ancak unutmayın ki her değişim yeni bir başlangıçtır ve hayatınıza yeni bir soluk getirir.

19 Mart'ta gerçekleşecek olan Yeni Ay ise eski alışkanlıklarınızı geride bırakmanız ve yeni projelere adım atmanız için mükemmel bir zaman dilimi. Zaman akıyor, hayat değişiyor... Şimdi, rüzgara göre hareket edebilir ve hayatını akışa bırakabilirsin. Bu yeni başlangıç ise aşk ya da iş olabilir. 

Yeni bir başlangıç, hayatını güzelleştirebilir!

Terazi: “Aşkın peşinde...”

Terazi: “Aşkın peşinde...”

Venüs'ün büyülü geçişleri, aşk hayatınıza dokunuyor.. Bu geçişler, romantizm ve ilişkilerde hassas ancak aynı zamanda gerçekçi adımlar atmanızı teşvik ediyor. Sanki bir aşk filminden fırlamış gibi, duygusal anlamda daha hassas olacak ancak aynı zamanda aşk hayatınızda gerçekçi kararlar almanızı sağlayacak bir döneme giriyorsunuz.

8 Mart'taki Venüs ile Satürn kavuşumu ise ilişkilerinize yeni bir boyut kazandırıyor. Bu kavuşum, ilişkilerinize bir yandan sorumluluk hissi katarak daha ciddi ve sağlam adımlar atmanızı sağlarken, diğer yandan da denge unsuru ekleyerek ilişkinizin dengeli ve huzurlu bir seyir izlemesine yardımcı oluyor. 

Yüzükleri hazırlayın, düğünümüz var!

Akrep: “Yeni bir rota”

Akrep: “Yeni bir rota”

Ayın henüz başında sizi saran Mars ve Balık enerjisi, hayatınızdaki iş ve özel yaşam arasındaki dengeyi yeniden kurmanıza yardımcı oluyor. Bu enerji, hayatınızın her alanında daha fazla uyum ve denge sağlamak için sizi destekliyor.

28 Mart'ta meydana gelecek Satürn ile Plüton sekstili ise stratejik kararlar almanız ve uzun vadeli planlar yapmanız için önemli bir destek sağlıyor. Bu özel astrolojik etkileşim, hayatınızın önemli alanlarında büyük ve kalıcı değişiklikler yapma gücü veriyor. İster kariyerinizi değiştirin, ister yaşadığınız yeri ve yaşam tarzınız! 

Değişime bir yerden başlamalı, yeni bir rota çizmeli...

Yay: “Harekete geç!”

Yay: “Harekete geç!”

Gökyüzünün en büyülü olaylarından biri olan Tam Ay Tutulması ve Merkür ile Mars'ın göz kamaştırıcı kavuşumu, bu ayın astrolojik gündemini belirliyor. Bu muhteşem gökyüzü olayları, iletişim ve projelerde beklenmeyen fırsatların kapısını aralıyor. Sanki evren, 'Haydi, harekete geçme zamanı!' diyor.

Tam Ay Tutulması'nın etkisiyle, belki de uzun süredir üzerinde düşündüğünüz bir projeyi hayata geçirme fırsatı bulabilirsiniz. Merkür ve Mars'ın büyüleyici kavuşumu ise özellikle iş hayatında hızlı ve ani fırsatları beraberinde getiriyor. Tabii bunun için her adımı önceden planlamalı, belki de strateji ve rota belirlemelisiniz. 

Bir yerden başlayın, devamı gelecek.

Oğlak: “Kazanma vakti”

Oğlak: “Kazanma vakti”

Jüpiter'in enerjik ileri hareketi ve Satürn ile Plüton'un mükemmel uyum içindeki sekstili, finansal ve kariyer konularında adeta bir sinerji yaratıyor. Bu güçlü kombinasyon, sorumlulukları ve fırsatları bir araya getirerek, hayatınızın bu alanlarında adeta bir dönüm noktası oluşturuyor.

Ama bekleyin, daha bitmedi: 30 Mart'ta Venüs'ün zarif geçişi, ilişkiler ve iş bağlantıları konusunda adeta bir güven fırtınası estiriyor. Bu geçiş, adeta bir güvenli liman gibi, ortaklıklarınızı ve iş bağlantılarınızı sakin ve güvenli bir şekilde yönetmenize yardımcı oluyor.

İstediğiniz her şeyi elde edebilirsiniz, kazanmaya odaklanın!

Kova: "Özgürleş..."

Kova: "Özgürleş..."

Mart ayı, hayatınızın dönüm noktası olacak. Bu ay, kendinizi yeniden keşfetme, özgürlüğünüzü ve sınırlarınızı anlama sürecine gireceksiniz. Merkür ve Balık kavuşumlarının etkisiyle, hem duygusal hem de zihinsel düzeyde derin düşüncelere dalabilirsin. Zihninde özgürlük, kalbinde ait olma hissi gibi derin düşünceler... 

Ayın ortasında gerçekleşecek olan Merkür ile Mars kavuşumu ise sezgilerinizi harekete geçirecek ve hangi adımları atmanız gerektiğini daha net bir şekilde görmenizi sağlayacak. Ardından 19 Mart'taki Yeni Ay'ın etkisiyle, yüklerinizden arınabilirsiniz. Artık özgürleşmeli, bağımsızlığınızı ilan etmeli ve kendi ayaklarınız üzerinde durup fark yaratmalısınız. 

Kendinizi serbest bırakın, artık sınırları aşma vakti.

Balık: "Düşünün, üretin..."

Balık: "Düşünün, üretin..."

19 Mart'ın heyecanla beklenen Yeni Ayı, Mars'ın burcundaki enerjisiyle birleşerek, hem iş hayatınızda hem de özel yaşantınızda yeni başlangıçların kapılarını aralıyor. Bu tarih, adeta bir yeniden doğuşu simgeliyor ve size, hayatınızın her alanında taze bir sayfa açma fırsatı sunuyor. 

20 Mart'ta ise Güneş'in enerjik geçişiyle birlikte, içinde bulunduğunuz enerji seviyesi adeta tavan yapacak. Bu dönemde, hayatınıza yaratıcılık katan projelere yönelmek için mükemmel bir zaman dilimi olacak. İster bir resim yapın, ister bir kitap yazın, isterse de yeni bir iş fikri geliştirin; Güneş'in bu güçlü enerjisi, yaratıcı projelerinizi destekleyecek ve onları başarıya ulaştıracak. 

Düşünün, tasarlayın, üretin ve fark yaratın!

