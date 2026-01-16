Cemre Düşmesi Astrolojik Olarak Ne Anlatıyor? Cemre Sürecinde Burçları Neler Bekliyor?

Yeni yılın umutlarının yeşerdiği o tarih: Cemre düşmesi ve 21 Mart... 19 Şubat ile birlikte ilk cemrenin havaya düşmesi için geri sayım başladı. Önce havaya, ardından suya ve toprağa düşecek olan cemreler, doğanın yeniden canlanacağı günlerin habercisi. Ancak bundan fazlası da var! Cemrelerin düşmesi ve hemen ardından Bahar Ekinoksu'nun yaşanmasının astrolojik olarak pek çok anlamı var.

Kendinizi hazırlayın! Önce cemreler düşecek sonra ekinoks gelecek ve 'yeniden başlamak' için eşsiz bir fırsatınız olacak. Peki, cemre düşmesi ile astroloji arasında nasıl bir ilişki var? Yılın en önemli tarihileri bunlar, takviminize kaydetmeyi unutmayın: