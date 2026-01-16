onedio
article/share
Cemre Düşmesi Astrolojik Olarak Ne Anlatıyor? Cemre Sürecinde Burçları Neler Bekliyor?

astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
16.01.2026 - 17:03 Son Güncelleme: 16.01.2026 - 17:09

Yeni yılın umutlarının yeşerdiği o tarih: Cemre düşmesi ve 21 Mart... 19 Şubat ile birlikte ilk cemrenin havaya düşmesi için geri sayım başladı. Önce havaya, ardından suya ve toprağa düşecek olan cemreler, doğanın yeniden canlanacağı günlerin habercisi. Ancak bundan fazlası da var! Cemrelerin düşmesi ve hemen ardından Bahar Ekinoksu'nun yaşanmasının astrolojik olarak pek çok anlamı var. 

Kendinizi hazırlayın! Önce cemreler düşecek sonra ekinoks gelecek ve 'yeniden başlamak' için eşsiz bir fırsatınız olacak. Peki, cemre düşmesi ile astroloji arasında nasıl bir ilişki var? Yılın en önemli tarihileri bunlar, takviminize kaydetmeyi unutmayın:

Cemre Döneminin Astrolojik Zamanlaması

Cemre düşmesi, astrolojik olarak da pek çok anlam taşır. Cemrelerin düştüğü zaman dilimi, astrolojik olarak Güneş’in Kova burcundan Balık burcuna geçiş yaptığı döneme denk gelir. Bu geçiş ise Kova'nın zihinsel, kolektif ve sorgulayıcı enerjisinin Balık'ın sezgisel, duygusal ve akışkan doğasına evrilmesini temsil eder. 

Yani astrolojide bu dönem, eski döngülerin sona ermesi ve yeni döngüler için ruhsal bir hazırlık sürecinin başlaması anlamına gelir. Gelin, astrolojiye göre cemrelerin düşüşlerini dikkatle inceleyelim:

Birinci Cemre: Zihinsel Uyanış

Astrolojiye göre ilk cemre havaya düştüğünde, düşünce kalıpları çözülmeye başlar. Yani, kış boyunca biriken zihinsel yük hafifler, enerji tamamen değişir. Daha da önemlisi artık yeni fikirlerin yeşermesinin zamanı gelmiştir. 

Bu dönemde Merkür temaları ön plandadır. İletişim, farkındalık, planlama ve daha çok düşünme söz konusudur. 19 - 20 Şubat ile birlikte aslında çoğu insan hayatını şekillendirmeyi düşünerek yeni planlar yaparken bulur kendini. Yeni bir yılın umutlu bekleyişi bitmiş, kış geçmeye başlamış ve yeni heyecanlar için bahar yüzünü göstermiştir. Bu noktada, siz de değişim ihtiyacını yoğun bir şekilde hissedebilirsiniz!

İkinci Cemre: Duygusal Çözülme

Suya düşen ikinci cemre ise duyguların serbest bırakılmasını, bastırılmış hislerin yüzeye çıkmasını temsil eder. 26 ila 27 Şubat'tan itibaren empati ve sezgilerin güçlenmesi söz konusudur. Önce kendimize, sonra da etrafımızdakilere karşı daha anlayışlı olmaya başlarız. Bu değişimi ise astrolojik anlamda güçlü bir enerjiye sahip olan Ay ve Neptün şekillendirir. 

Ay ve Neptün enerjisiyle ilişkilendirilen bu aşamada artık, ilişkilerde yumuşama söz konusudur. Affetme isteği artar. Kalpler ısınır adeta... Suyun canlanması gibi içimizdeki tüm güzel duygular da canlanır; su doğaya, bu süreçte ortaya çıkan enerji ise kalplerimize can verir! 

Tabii bir yandan duygusal farkındalıkların da artışı bu dönemde sıkça görülür. Kalbiniz ne istediğini çok daha iyi bilecektir artık!

Üçüncü Cemre: Harekete Geçme ve Canlanma

Üçüncü ve son cemre toprağa düşünce, nihayet niyetler somutlaşır. İlk cemre ile başlayan, zihinsel uyanış ve duygusal çözülme artık tamamlanmıştır ve sırada hayata geçme cesaretiyle dolmak vardır.

İnsanlık, bu tarihten itibaren üretim, bereket ve düzen kurma arzularıyla dolar. Artık toprak, bize hayat verir... biz de ona... Canlanma enerjisi ile dolu olan bu dönem ise toprak burçları olan Boğa, Başak ve Oğlak enerjileriyle uyumludur. 

Harekete geçme enerjisi ile dolu bu burçların ışığı ile artık sadece düşünmek ya da hissetmekle kalmayıp harekete geçebilirsiniz. Bu tarihler ise 5 ila 6 Mart günlerine denk gelmektedir.

Cemreler Düşer: 21 Mart Bahar Ekinoksu Gelir!

Cemrelerin tamamlanmasının ardından, 21 Mart Bahar Ekinoksu ile astrolojik anlamda yeni yıl başlar. İşte tam da bu yüzden cemreler, astrolojik yılın hazırlık evresi ve Koç burcundaki yeni başlangıçların ön provası olarak kabul edilebilir.

Belki de bunu siz de fark etmişsinizdir. Zira, cemre süreci tamamlanmadan önce yapılan planlar çoğu zaman şekil değiştirir, başkalaşır ve yenilenir... Ta ki ekinoks gelinceye kadar. Çünkü her şey ekinoks ile birlikte netlik kazanır.

Kısacası, astrolojik olarak ele aldığımızda, cemreler bize 'hiçbir başlangıcın aniden olmadığını' hatırlatır. Hatta evlerine baktığımızda; hayatın, önce uyanıp sonra çözüldüğünü ve son olarak da kök saldığını gösterir.

Peki Cemre Düşmesi ve Bahar Ekinoksunda Ne Yapmalı?

Zihinsel uyanış, duygusal çözülme ve canlanma aşamalarını cemrelerle birlikte takip edin. Planlarınızı yapın, hayatınız adına kararlar alın... Zihninizi ve duygularınızı da serbest bırakın. Bu sayede, Bahar Ekinoksuna niyetlerle girin ve hayatınızda beklediğiniz canlılığı yakalayın. Değişim için yenilenme için ya da her ne hayal ediyorsanız, onun için bir adım atın! 

Havadan suya, sudan toprağa düşen cemrelerle doğanın bereketini takip edin. Göreceksiniz, akıl ve kalp birleşip bir yol çizdiğinizde yeniden başlamak mümkün!

