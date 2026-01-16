onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Cemre Düşmesi Nedir? İlk Cemre Ne Zaman, Nereye Düşecek? İşte 2026 Cemre Düşme Tarihleri ve Anlamları

Cemre Düşmesi Nedir? İlk Cemre Ne Zaman, Nereye Düşecek? İşte 2026 Cemre Düşme Tarihleri ve Anlamları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
16.01.2026 - 16:39

Kış mevsiminin yavaşça sona erişini ve doğanın uyanışını temsil eden cemre düşmesi, en eski halk takvimlerinden biridir. Anadolu ve Orta Asya kökenli inançlarda yüzyıllardır yeri olan bu köklü gelenek, baharın müjdecisi olarak da kabul edilebilir. Her yıl, sırayla hava, su ve toprağa düştüğüne inanılan cemrelerin düşüşü için geri sayım başladı. 

Soğuklar ile birlikte bahara özlem artarken, cemre düşmesinin anlamı ve bahar ile ilişkisi de merak edildi. Peki, cemre tam olarak nedir? Cemre düşmesi ne anlama gelir, bahar ile ilişkisi nedir? 2026 yılında ilk cemre ne zaman düşecek? Cemreler sırası ile nereye ve ne zaman düşecek?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Cemre Ne Demektir?

Cemre Ne Demektir?

Cemre, dilimize Arapça'dan geçen bir kelimedir. Arapça kökenli bu kelime, 'kor durumundaki ateş', 'ateş' ve 'sıcaklık' anlamlarını taşır. Ayrıca, Farsça ve Arapça eserlerde, 'yerin altından yükselen bir kor veya sıcaklık' olarak da tasvir edilmiştir. 

Halk inanışına göre ise cemre kışın sonlarına doğru doğayı ısıtan kıvılcımları temsil eder. Bilimsel anlamda bir temeli olmasa da cemre düşmesi genellikle soğukların bitip mevsimsel sıcaklığın artışlarıyla, 'yeniden doğuş' ile ilişkilendirilir. Toprağın işlenmeye başlandığı, hayvanların ahırlardan otlaklara indiği günlerin habercisidir, cemre! 

Cemre Düşmesi Ne Anlama Gelir? Gerçekten Düşüyor mu?

Kışın soğuk günlerinin ardından sırası ile önce havanın, ardından suyun ve toprağın ısınmaya başlamasını temsil eder, cemre düşmesi. Arapça kökenli bu kelimenin anlamında da olduğu gibi 'sıcaklık değişimi' ile ve ısınan hava ile birlikte doğanın uyanışıyla ilişkilidir. 

Kısacası, cemre düşmesi, baharın yaklaştığını simgeler. Bu yüzden, cemrelerin düştüğü tarihler de önemlidir.

İlk Cemre Nereye Düşer?

İlk Cemre Nereye Düşer?

Soğuk ve donuk kış atmosferinin yavaşça eridiğini hissetmemizi sağlayan şey nedir? Soğukların yerini daha ılıman bir havaya bırakması değil mi? İşte bu yüzden, ilk cemre havaya düşer. 

İlk cemrenin havaya düşmesi ile birlikte artık gündüz saatlerinde sıcaklık artmaya başlar. Esen rüzgarların da daha ılıman bir hava taşıması ve Güneş'in bu tarihten sonra etkisinin biraz daha arttırması beklenir. 

Cemre Sırası ile Nereye Düşer?

Her yıl aynı sıra ile ve aynı tarihlerde düşen cemreler, yukarıdan aşığıya bir ısınma ve uyanış sürecini temsil eder adeta. 

  • Birinci Cemre: Havaya

  • İkinci Cemre: Suya

  • Üçüncü Cemre: Toprağa düşer.

Cemre Düşmesi ile Bahar Arasındaki İlişki Nedir?

Cemre Düşmesi ile Bahar Arasındaki İlişki Nedir?

Dikkatle ele alındığında; cemre düşmesi, baharın gelişini üç ayrı evrede sembolize eder. 

  • İlk cemre ile hava ısınmaya başlar, 

  • İkinci cemrenin ardından su canlanmaya başlar, 

  • üçüncü cemrenin toprağa düşmesi ile doğanın tamamen uyanışını simgeler. 

Bu yüzden cemreler, sadece bir inanç olmanın ötesinde, doğanın döngüsünü takip eden eski bir bilgelik kaynağı olarak da görülebilir. Cemre düştü, deyiminin günümüzde hâlâ kullanılıyor olması da bu kültürel mirasın yüzlerce yıldır yaşamaya devam ettiğinin göstergesidir.

2026 Yılında İlk Cemre Ne Zaman Düşecek?

2026 Yılında İlk Cemre Ne Zaman Düşecek?

Her yıl olduğu gibi 2026 yılında da ilk cemre, 19 - 20 Şubat 2026 tarihlerinde havaya düşecek. Bu tarih yine kışın soğuk ve sert etkisinin yavaş yavaş azalmaya başladığı ve ağaçların çiçek açmaya başladığı günlerin habercisi olacak. 

Cemreler Kaç Gün Arayla Düşer? 

İlk cemrenin düşüşü şöyle hesaplanır: Soğuk Kasım günlerinden itibaren 100 gün geçtikten sonra, 5 gün daha beklenir ve 19 - 20 Şubat'ta ilk cemre düşer. Bu tarihten itibaren her cemre düşüşü arasında ise 7 gün vardır.

2026 Yılı Cemre Düşme Tarihleri

2026 Yılı Cemre Düşme Tarihleri

2026 yılı cemre düşme tarihleri de şöyledir:

  • Birinci Cemre (Havaya): 19 - 20 Şubat 2026

  • İkinci Cemre (Suya): 26 - 27 Şubat 2026

  • Üçüncü Cemre (Toprağa): 5 - 6 Mart 2026

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın