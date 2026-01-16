Cemre Düşmesi Nedir? İlk Cemre Ne Zaman, Nereye Düşecek? İşte 2026 Cemre Düşme Tarihleri ve Anlamları

Kış mevsiminin yavaşça sona erişini ve doğanın uyanışını temsil eden cemre düşmesi, en eski halk takvimlerinden biridir. Anadolu ve Orta Asya kökenli inançlarda yüzyıllardır yeri olan bu köklü gelenek, baharın müjdecisi olarak da kabul edilebilir. Her yıl, sırayla hava, su ve toprağa düştüğüne inanılan cemrelerin düşüşü için geri sayım başladı.

Soğuklar ile birlikte bahara özlem artarken, cemre düşmesinin anlamı ve bahar ile ilişkisi de merak edildi. Peki, cemre tam olarak nedir? Cemre düşmesi ne anlama gelir, bahar ile ilişkisi nedir? 2026 yılında ilk cemre ne zaman düşecek? Cemreler sırası ile nereye ve ne zaman düşecek?