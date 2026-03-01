onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
Ay Takvimine Göre Mart 2026 Saç Kesim Günleri: Cesaret ve Öz Güvenle Baharı Kucaklayın!

Ay Takvimine Göre Mart 2026 Saç Kesim Günleri: Cesaret ve Öz Güvenle Baharı Kucaklayın!

Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
02.03.2026 - 02:27

Kışın sonu ve baharın müjdesi Mart, her zaman bir dönüşüm ve yenilenme dönemini temsil eder. Eski enerjilerden kurtulup yeni ve taze bir enerjiyle hayata sarılmanın tam zamanıdır, Mart! 2026 yılının Mart ayındaki bu dönüşümü küçük ama güçlü bir adımla hızlandırmak ister misiniz? Öyleyse, Ay takvimine göre planlanmış bir saç kesimi ile ruhunuzu tazeleyebilir, motivasyonunuzu yükseltebilir ve hatta hayatınızın genel akışını bile değiştirebilirsiniz. 

Ay'ın fazları ve burç geçişleri, bedenimizin ritmi ve duygusal durumumuzu doğrudan etkileyecek. Cesaret, kararlılık ve yeni başlangıç enerjisini taşıyan bu eşsiz ayda, kadersel bir dönüşüme hazırlanın. Peki, Mart 2026’da hangi günler saç kesilebilir? Hangi günler saç kesilmez?

İşte, Mart ayı saç kesim rehberi:

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Mart Ayının Saç Kesim Günleri Hangileri?

Mart Ayının Saç Kesim Günleri Hangileri?

  • 2 Mart Pazartesi: Ay'ın Başak burcunda olduğu günün, enerji seviyesi oldukça yüksek. Özellikle kariyer hedeflerinize odaklanmanız için mükemmel bir zaman dilimi. Bugün saçınızı kestirmek; düzen oluşturma, planlama ve finansal konularda istikrarı yakalama enerjinizi artırabilir. 

  • 9-11 Mart (Pazartesi-Çarşamba): Ay, Yay burcunda seyahat ederken, cesur ve özgür bir atmosfer söz konusu. Stil değişikliği yapmak, yeni renkler denemek ya da daha iddialı bir saç kesimi için ideal bir zaman. Özellikle 11 Mart'ta yaptıracağınız saç kesimi, hedeflerinize daha hızlı ilerlemeniz için enerji verebilir.

  • 17 Mart Salı: Ay, Balık burcunda bulunuyor. Farklılık arayanlar için enerji seviyeleri oldukça yüksek. Eğer sıradanlıktan sıkıldıysanız, küçük bir değişimle kendinizi özgürleştirin ve aşk için o ilk adımı atın! 

  • 25 Mart Çarşamba: Ay, Yengeç burcunda yer alıyor. Duygusal dünyanı canlandıran bugünün enerjisine rağmen net, keskin ve zamansız saç modelleri için ideal bir gün. Hisleriniz sizi mutluluğa sürüklüyor! 

  • 27 Mart Cuma: Ay, Aslan burcunda ve öz güven seviyeleri yükseliyor. Eğer sahne ışıklarını üzerinize çekmek istiyorsanız, bugün tam size göre. Saç kesimi, çekiciliğinizi de karizmanızı da artırabilir.

  • 31 Mart Salı: Ay, Başak burcunda büyüyen fazda. Ayın en güçlü günlerinden biri. Saç kesimi; hem hızlı uzama hem de düzenli, sağlıklı görünüm açısından destekleyici olabilir.

Mart Ayının Saç Kesim Ritüeli: Eskinin Yükünden Arının!

Son cemrenin de düştüğü bu eşsiz ayda, hayatınız değişebilir. Şansınızı döndürecek enerjileri kucaklamak için Mart ayının her anını değerlendirin. Neşelenin, sevgiyi kucaklayın ve kendinize odaklanın... Bahar gelince toprak nasıl canlanır, doğa uyanır ve her şey hayat bulursa siz de öyle yeniden doğmaya hazırlanın. Özellikle de 9, 10 veya 11 Mart'ta, saç kesimi ritüeli uygulayarak enerjinizi yükseltin: 

Mart Ayı Saç Kesim Ritüeli Nasıl Yapılır? 

Saç kesimine gitmeden önce, Güneş'in ilk ışıklarıyla birlikte dışarıda 5 dakikalık bir zaman geçirin. Derin nefesler alarak temiz havanın enerjisini hissedin ve bedeninize çekin.

Saç Kesimi Öncesi Enerji Temizliği: 

Saçınızı yıkarken, suya birkaç damla lavanta veya biberiye yağı ekleyin. Bu esansiyel yağlar, saçınıza hem bakım yapar hem de negatif enerjileri uzaklaştırır. Durulama sırasında ise “Eski yüklerim akıp gidiyor” cümlesini yüksek sesle söyleyerek niyetinizi belirtin.

Kesim ile Yenilenme: 

Saç kesimi esnasında aşağıdaki niyetleri tekrar edin:

  • “Bu kesimle hayatımda yeni bir dönem başlıyor.”

  • “Eski alışkanlıklarımı geride bırakıyor, enerjimi yeniden yüklüyorum.”

Son Dokunuşlar:

Kesimin ardından saç uçlarına birkaç damla jojoba veya argan yağı uygulayın. Bu sırada kendinize şu cümleyi söyleyin:

“Kendime gösterdiğim değerle hayatımda ışığı artırıyorum.”

Enerjiyi Gün Boyu Koruma: 

Mart ayında saç kesiminden sonra gün boyu bolca su tüketin ve olumsuz düşüncelerden kaçının. Kendinizi hafif, yenilenmiş ve pozitif hissettiğinizde, bu ritüel tamamlanmış olur.

Mart Ayının Hangi Günlerinde Saç Kestirilmemeli?

Mart Ayının Hangi Günlerinde Saç Kestirilmemeli?

  • 3 Mart Salı: Başak burcundaki Kanlı Ay Tutulması, haftanın genel enerjisini biraz sertleştirebilir. Bugün yapılacak saç kesimleri ise memnuniyet yerine hoşnutsuzluk yaratabilir.

  • 5-6 Mart (Perşembe-Cuma): Ay, Terazi burcunda seyrederken duygusal dalgalanmaların yüksek olması beklenir. Bu durum, saç kesimi sonrasında ruh halinizi olumsuz etkileyebilir.

  • 14 Mart Cumartesi: Ay'ın Kova burcunda ve enerjinin kararsız olduğu bugün, yapılan değişikliklerin iç huzur yerine rahatsızlık verebilir.

  • 19-21 Mart (Cuma-Cumartesi): Yeni Ay ile başlayan ve Koç burcu enerjisi ile harmanlanan bu süreçte Ay Boğa burcuna da geçiyor. İşte peş peşe gelen tüm bu geçişler acele kararlara neden olabilir. Tabii bu da pişmanlık yaratabilir! 

  • 28 Mart Cumartesi: Haftanın genel enerjisi oldukça baskın. Bu dönemde saç kesimi yerine bakım yapmayı tercih etmek en iyisi olacaktır. 

  • 30 Mart Pazartesi: Enerjinin dalgalı olduğu bugün, büyük değişikliklerden kaçınman faydalı olacak. Zira Başak burcundaki Ay, değişimi kabul etmeyebilir. 

Mart Ayı Nötr Saç Kesim Günleri

Saç kesimine uygun olmayan günlerin yanı sıra nötr günlerde de saç kestirmek mümkün. Ancak radikal değişiklikler yerine uç aldırmak, bakım yaptırmak ya da hafif şekil düzeltmeleri daha iyi sonuç verebilir:

  • 1, 4, 12, 13, 15, 18, 26 ve 29 Mart

Mart 2026’da Ay Takvimine Göre Saçınızı Kestirin: Bahara Cesur Bir Adım Atın!

Cesaretin, yenilenmenin ve kararların ayı Mart'ta Ay takvimi, yaşam ritminizi doğa ile uyumlu bir şekilde yönetmenin en eski yöntemlerinden biridir. Büyüyen ay fazlarında yapılan saç kesimleri, saçların hızlı uzamasını sağlarken aynı zamanda pozitif bir ruh hali de yaratır.

Bahar aylarına giriş yaparken, kendinizi hafifletmek, zihninizi netleştirmek ve güçlenmek için belki de ihtiyacınız olan küçük bir adımı atın.

Belki de aradığınız değişim, sadece birkaç santimetrelik bir saç kesimi ile gerçekleşebilir. Bu, hem fiziksel hem de ruhsal bir dönüşüm sağlayabilir. Saçlarınızın uzunluğunu değiştirmek, hayata bakış açınızı ve kendinize olan güveninizi de değiştirebilir. Bu nedenle, Mart ayında kendinize bir şans verin ve ihtiyacınız olan değişimi yaşayın.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın