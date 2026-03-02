onedio
İstanbul’dan Uçuşlar İptal mi? İstanbul Havalimanı’ndan Yolculara Önemli Mesaj

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.03.2026 - 06:16

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, İran ve Körfez hava sahasındaki gelişmeler nedeniyle yolcuları uçuş durumlarını güncel olarak kontrol etmeleri konusunda uyardı.

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, İran ve Körfez ülkeleri hava sahasında yaşanan gelişmeler nedeniyle yolculara biletli oldukları uçuşların durumunu önceden kontrol etmeleri uyarısında bulundu.

İGA, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İran ve özellikle Körfez bölgesindeki gelişmeler nedeniyle hava sahası kullanımında düzenlemeler olabilmektedir. İstanbul Havalimanı’ndaki hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Yolcularımızın seyahat deneyimi ve güvenliği en öncelikli konularımız arasında yer almaktadır” ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, farklı noktalardan havalimanına yönlendirilen seferlere gerekli operasyonel desteğin sağlandığı belirtilirken, yolcuların uçuşlarına gelmeden önce ilgili hava yolu şirketlerinden güncel bilgileri teyit etmeleri önemle istendi.

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
