onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Demet Evgar'dan Final Yapan Bahar Dizisine Veda Paylaşımı

Demet Evgar'dan Final Yapan Bahar Dizisine Veda Paylaşımı

Bahar Dizi Demet Evgar
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
30.12.2025 - 09:26

Show TV ekranlarında 3 sezondur yayınlanan Bahar dizisi, final yaparak ekranlara veda etti. Bahar'ın finali sosyal medyada büyük yankı uyandırırken 3 sezon boyunca başrolü üstlenen Demet Evgar, Instagram hesabından duygulandıran bir veda paylaşımı yaptı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Show TV'nin sevilen dizisi Bahar, 3. sezonuyla final yaptı.

Show TV'nin sevilen dizisi Bahar, 3. sezonuyla final yaptı.

3 sezon boyunca yayınlanan Bahar dizisi, ilk zamanlarında enfes bir talep görerek ekrana resmen 'bahar' getirmişti. 3. sezonunda final kararı alınan dizi, pazar akşamı yayınlanan bölümüyle seyirciye veda etti. Bahar dizisinin mutlu sonla biten finali sosyal medyadan pek çok yorum alırken başrol oyuncusu Demet Evgar, Instagram hesabından Bahar dizisine duygulandıran bir veda paylaşımı yayınladı.

İşte Demet Evgar'ın Bahar dizisine duygulandıran vedası:

İşte Demet Evgar'ın Bahar dizisine duygulandıran vedası:

Bir hikayeyi daha paylaşmanın mutluluğu var üzerimde. Bunu mümkün kılan, Bahar’la gelen, Bahar’ı getiren her şeye ve herkese gönülden teşekkürler. Karanlığın içinden bile parlayarak geçenlere 💙 Şimdi final zaman, nice başka baharlara 🌸

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın