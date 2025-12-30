Demet Evgar'dan Final Yapan Bahar Dizisine Veda Paylaşımı
Show TV ekranlarında 3 sezondur yayınlanan Bahar dizisi, final yaparak ekranlara veda etti. Bahar'ın finali sosyal medyada büyük yankı uyandırırken 3 sezon boyunca başrolü üstlenen Demet Evgar, Instagram hesabından duygulandıran bir veda paylaşımı yaptı.
Show TV'nin sevilen dizisi Bahar, 3. sezonuyla final yaptı.
İşte Demet Evgar'ın Bahar dizisine duygulandıran vedası:
